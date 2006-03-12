Кузяев получил травму голеностопа в игре с «Ростовом»

Полузащитник Далер Кузяев из-за повреждения не сумел доиграть матч 22-го тура премьер-лиги с (0:0, второй тайм).

На 62-й минуте встречи 25-летний хавбек сборной России в одном из единоборств получил травму, когда у него неудачно подвернулась нога.

Кузяева на 69-й минуте встречи заменил аргентинский вингер .

Врачи «Зенита» на скамейке запасных стали оказывать помощь Кузяеву, у которого, вероятно, проблемы с голеностопом.

Напомним, что на разминке перед матчем травму получил основной вратарь «Зенита» Андрей Лунев, а в самом начале встречи из-за повреждения колена на носилках уресли защитника Эмануэля Мамману.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.