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    Кузяев получил травму голеностопа в игре с «Ростовом»

    Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия травмы Далер Кузяев Эмилиано Ригони

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев из-за повреждения не сумел доиграть матч 22-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:0, второй тайм).

    На 62-й минуте встречи 25-летний хавбек сборной России в одном из единоборств получил травму, когда у него неудачно подвернулась нога.

    Кузяева на 69-й минуте встречи заменил аргентинский вингер Эмилиано Ригони.

    Врачи «Зенита» на скамейке запасных стали оказывать помощь Кузяеву, у которого, вероятно, проблемы с голеностопом.

    Напомним, что на разминке перед матчем травму получил основной вратарь «Зенита» Андрей Лунев, а в самом начале встречи из-за повреждения колена на носилках уресли защитника Эмануэля Мамману.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

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