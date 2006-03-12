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    Маммана с травмой колена покинул поле на носилках. Лунев получил повреждение на разминке

    Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия травмы Антон Заболотный Андрей Лунев Бьорн Сигурдарсон Юрий Лодыгин Эмануэль Маммана Кирилл Капленко

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в начале гостевого матча 22-го тура премьер-лиги с «Ростовом» получил тяжелую травму.

    Исландский форвард ростовчан Бьорн Сигурдарсон подтолкнул в борьбе аргентинца, который в итоге неудачно приземлился на ногу.

    Мамману на пятой минуте встречи унесли с поля на носилках. Только на 11-й минуте его заменил форвард Антон Заболотный. Все это время гости играли в меньшинстве. Заминка была связана с тем, что изначально Роберто Манчини хотел выпустить Кирилла Капленко.

    Отметим, что матч с первых минут должен был начать голкипер Андрей Лунев, но он получил повреждение на разминке, и в воротах появился Юрий Лодыгин.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

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