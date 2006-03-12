Маммана с травмой колена покинул поле на носилках. Лунев получил повреждение на разминке

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в начале гостевого матча 22-го тура премьер-лиги с «Ростовом» получил тяжелую травму.
Исландский форвард ростовчан Бьорн Сигурдарсон подтолкнул в борьбе аргентинца, который в итоге неудачно приземлился на ногу.
Мамману на пятой минуте встречи унесли с поля на носилках. Только на 11-й минуте его заменил форвард Антон Заболотный. Все это время гости играли в меньшинстве. Заминка была связана с тем, что изначально Роберто Манчини хотел выпустить Кирилла Капленко.
Отметим, что матч с первых минут должен был начать голкипер Андрей Лунев, но он получил повреждение на разминке, и в воротах появился Юрий Лодыгин.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.