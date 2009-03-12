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    Гильем Балаге: «Реал» хочет Неймара, а он хочет уйти, но «ПСЖ» не настроен на продажу»

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Гильем Балаге

    Испанский журналист Гильем Балаге поделился мнением о будущем форварда «ПСЖ» Неймара.

    «В ближайшие месяцы и даже в следующем сезоне мы будем слышать из разных источников сообщения о том, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ». Уверен, что все это исходит от его окружения.

    Думаю, Неймар понял, что «Пари Сен-Жермен» – не для него, он хочет играть в более конкурентоспособной команде.

    В As написали, что 400 миллионов евро – сумма, которую заплатит «Реал», если «ПСЖ» будет готов продать игрока. Но проблема в том, что парижане прямо сейчас совсем не настроены на продажу.

    Когда фигурируют такие суммы, это значит, что кто-то хочет что-то предпринять. И, думаю, Неймар понял, что он не в том месте, чтобы выйти на новый уровень.

    «Реал» хочет Неймара, а он хочет уйти, но «ПСЖ» не хочет отпускать игрока. Вот в чем суть.

    Еще одна история, исходящая от окружения Неймара: бразилец сказал игрокам и руководителям «Барселоны», что хочет вернуться. Это делается для того, чтобы оказать давление на «ПСЖ», заставить их подумать о продаже, но сейчас в Париже смеются над этим. Будет еще больше таких историй.

    Это правда, что «Реал» уже встречался с представителями Неймара, но «ПСЖ» настаивает, что игрок не продается. Думаю, он проведет в Париже как минимум еще один сезон, а там будет видно», – сказал Балаге.

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