Гильем Балаге: «Реал» хочет Неймара, а он хочет уйти, но «ПСЖ» не настроен на продажу»

Испанский журналист Гильем Балаге поделился мнением о будущем форварда «ПСЖ» .

«В ближайшие месяцы и даже в следующем сезоне мы будем слышать из разных источников сообщения о том, что Неймар хочет покинуть . Уверен, что все это исходит от его окружения.

Думаю, понял, что «Пари Сен-Жермен» – не для него, он хочет играть в более конкурентоспособной команде.

В As написали, что 400 миллионов евро – сумма, которую заплатит , если будет готов продать игрока. Но проблема в том, что парижане прямо сейчас совсем не настроены на продажу.

Когда фигурируют такие суммы, это значит, что кто-то хочет что-то предпринять. И, думаю, понял, что он не в том месте, чтобы выйти на новый уровень.

хочет Неймара, а он хочет уйти, но не хочет отпускать игрока. Вот в чем суть.

Еще одна история, исходящая от окружения Неймара: бразилец сказал игрокам и руководителям «Барселоны», что хочет вернуться. Это делается для того, чтобы оказать давление на «ПСЖ», заставить их подумать о продаже, но сейчас в Париже смеются над этим. Будет еще больше таких историй.

Это правда, что уже встречался с представителями Неймара, но «ПСЖ» настаивает, что игрок не продается. Думаю, он проведет в Париже как минимум еще один сезон, а там будет видно», – сказал Балаге.