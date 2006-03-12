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    Зидан о трансфере Неймара: «Возможно, через пару лет, за игрока заплатят 400 млн евро»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Неймар

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о трансферной стоимость форварда «ПСЖ» Неймара, которого испанские СМИ сватаются в королевский клуб.

    По информации As, несколько недель назад представители «Реала» в Париже провели встречу с отцом игрока и его агентами. «Реал» сообщил о намерении подписать бразильца за 400 миллионов евро (в январе в прессе уже фигурировала эта сумма).

    На этих условиях «ПСЖ» может отпустить Неймара. На встрече также обсуждалась стратегия мадридского клуба, бонусы и зарплата Неймара.

    «Я не хочу обсуждать футболистов не из своей команды. За него заплатили 222 миллиона евро, так? Собственно, все.

    Когда «Реал» приобрел меня за 72 миллиона или около того, я тогда считал это сумасшествием, но спустя 10 лет суммы теперь гораздо выше.

    Возможно, через пару лет футбол дойдет и до 400 миллионов. Возможно, даже раньше.

    Впишется ли Неймар в «Реал»? Он впишется в любой клуб мира, потому это очень хороший игрок. Как и многие другие», – отметил Зидан.

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