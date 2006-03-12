Зидан о трансфере Неймара: «Возможно, через пару лет, за игрока заплатят 400 млн евро»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением о трансферной стоимость форварда «ПСЖ» , которого испанские СМИ сватаются в королевский клуб.

По информации As, несколько недель назад представители «Реала» в Париже провели встречу с отцом игрока и его агентами. «Реал» сообщил о намерении подписать бразильца за 400 миллионов евро (в январе в прессе уже фигурировала эта сумма).

На этих условиях «ПСЖ» может отпустить . На встрече также обсуждалась стратегия мадридского клуба, бонусы и зарплата .

«Я не хочу обсуждать футболистов не из своей команды. За него заплатили 222 миллиона евро, так? Собственно, все.

Когда приобрел меня за 72 миллиона или около того, я тогда считал это сумасшествием, но спустя 10 лет суммы теперь гораздо выше.

Возможно, через пару лет футбол дойдет и до 400 миллионов. Возможно, даже раньше.

Впишется ли Неймар в ? Он впишется в любой клуб мира, потому это очень хороший игрок. Как и многие другие», – отметил Зидан.