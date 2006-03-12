Mundo Deportivo: Неймар заявил руководству «Барселоны», что хочет вернуться

Нападающий «ПСЖ» недоволен ситуацией в парижском клубе.

По информации Mundo Deportivo, бразилец хочет вернуться в «Барселону». Неймар сожалеет о своем переходе в и дал понять об этом руководителям «Барсы».

Утверждается, что он осознал слабость лиги 1 по сравнению с примерой, был ослеплен финансовыми возможностями «ПСЖ», ошибся, когда решил, что хочет выйти из тени Месси.

Неймар дал понять, что хочет вернуться и уточнил, что ему для этого нужно сделать. Впрочем, речь не идет о трансфере летом 2018 года. Если он и состоится, то только летом 2019 года.

К тому же, в «Барселоне» пока не решили, стоит ли им обсуждать этот переход.