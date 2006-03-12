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    Mundo Deportivo: Неймар заявил руководству «Барселоны», что хочет вернуться

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Неймар недоволен ситуацией в парижском клубе.

    По информации Mundo Deportivo, бразилец хочет вернуться в «Барселону». Неймар сожалеет о своем переходе в «ПСЖ» и дал понять об этом руководителям «Барсы».

    Утверждается, что он осознал слабость лиги 1 по сравнению с примерой, был ослеплен финансовыми возможностями «ПСЖ», ошибся, когда решил, что хочет выйти из тени Месси.

    Неймар дал понять, что хочет вернуться и уточнил, что ему для этого нужно сделать. Впрочем, речь не идет о трансфере летом 2018 года. Если он и состоится, то только летом 2019 года.

    К тому же, в «Барселоне» пока не решили, стоит ли им обсуждать этот переход.

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