Вальверде назвал «фантазией» слухи о возвращении Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном возвращении клуб нападающего Неймара.

«Возвращение Неймара? Это чья-то фантазия. Мы не знаем, откуда берутся эти новости, и к чему они приведут. Подобные гипотезы мы не комментируем.

Могу ли я представить, что однажды заплатит за игрока 400 миллионов евро? Понятия не имею. В любом случае ко мне это не относится», – сказал Вальверде.

Сегодня появилась информация, что Неймар заявил руководству «Барселоны» о желании вернуться.