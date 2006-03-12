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    Вальверде назвал «фантазией» слухи о возвращении Неймара в «Барселону»

    Теги ПСЖ Барселона Эрнесто Вальверде лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном возвращении клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

    «Возвращение Неймара? Это чья-то фантазия. Мы не знаем, откуда берутся эти новости, и к чему они приведут. Подобные гипотезы мы не комментируем.

    Могу ли я представить, что «Барселона» однажды заплатит за игрока 400 миллионов евро? Понятия не имею. В любом случае ко мне это не относится», – сказал Вальверде.

    Сегодня появилась информация, что Неймар заявил руководству «Барселоны» о желании вернуться.

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