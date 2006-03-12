Вячеслав Малафеев: «Речи об апелляции на отклонение протеста и быть не может. «Зенит» просто обозначил свою позицию»

Спортивный директор Вячеслав Малафеев прокомментировал отклонение протеста петербургского клуба на результат матча с «Амкаром» (0:0).

– После подачи протеста мы заявляли, что не ожидаем никаких изменений в результате игры. Мы просто обозначили свою позицию и использовали юридическую возможность подать протест. Считаем, что теперь нужно работать, двигаться дальше.

Соперники будут терять очки, нужно приложить максимум усилий, чтобы показывать зрелищный атакующий футбол, который будет приносить очки команде, радовать болельщиков и развивать российский футбол.

– Вы согласны с формулировкой КДК, что ошибка Сельдякова не носила ключевой характер и не повлияла на ход матча?

– Мы можем быть согласны или не согласны – это уже второстепенно. Решение вынесено, мы должны его принять таким, какое оно есть.

– На ваш взгляд, Зайцев мешал Паредесу разыгрывать штрафной?

– Есть компетентные органы, которые разбираются в таких вопросах. Мы со своей стороны соблюли все юридические формы и принимаем решение КДК.

– Генеральный директор Игорь Резвухин рад, что КДК не создал прецедент. Как вы это прокомментируете?

– Каждый будет озвучивать ту позицию, которая будет защищать интерес его клуба. Будь он представителем нашей стороны, интересно было бы услышать его мнение.

– Будет ли подавать апелляцию на решение КДК?

– Своим протестом мы высказали свое мнение. После этого мы озвучили, что не ожидаем каких-либо изменений, что и произошло. Поэтому речи об апелляции быть не может, – сказал Малафеев.