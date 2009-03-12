Фанаты «ПСЖ» ночью устроили беспорядки перед отелем «Реала» в Париже с файерами и петардами

Болельщики «ПСЖ» провели акцию под окнами парижского отеля, в котором остановились футболисты перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Группа из пятидесяти ультрас французского клуба ночью, перед рассветом, устроила беспорядки, используя петарды, файеры и громко распевая оскорбительные кричалки (‘Puta Madrid’ и другие).

Служба безопасности преградила фанатам вход в гостиницу. Утром полиция арестовала двух человек в связи с инцидентом возле отеля, который расположен рядом с Триумфальной аркой.

Полиция усилит меры безопасности во время поездки игроков в клубном автобусе на стадион.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.