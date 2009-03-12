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    Фанаты «ПСЖ» ночью устроили беспорядки перед отелем «Реала» в Париже с файерами и петардами

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Лига чемпионов происшествия болельщики Парк де Пренс

    Болельщики «ПСЖ» провели акцию под окнами парижского отеля, в котором остановились футболисты «Реала» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Группа из пятидесяти ультрас французского клуба ночью, перед рассветом, устроила беспорядки, используя петарды, файеры и громко распевая оскорбительные кричалки (‘Puta Madrid’ и другие).

    Служба безопасности преградила фанатам вход в гостиницу. Утром полиция арестовала двух человек в связи с инцидентом возле отеля, который расположен рядом с Триумфальной аркой.

    Полиция усилит меры безопасности во время поездки игроков «Реала» в клубном автобусе на стадион.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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