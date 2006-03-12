Зидан об игре «ПСЖ» – «Реал»: «Это будет увлекательный футбольный вечер, но кому-то суждено пережить горькие эмоции»

Главный тренер Зинедин Зидан высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (первая игра – 3:1).

«Во вторник одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол. Я хочу лишь красивого футбольного матча. Мы понимаем, что нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы могли справиться со сложностями и показать хорошую игру. Надо быть готовым к неожиданностям и сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а, может, и дольше.

Мы в Париже, а я из Марселя, но возвращение во Францию для меня всегда повод для большой радости. Сейчас у моего возвращения особый контекст, но моя личная история не имеет значения. Что важно, так это то, как мы сыграем. Уверен, нас ждет увлекательный футбольный вечер», – сказал Зидан.