Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Зинедин Зидан: «Отсутствие Неймара ничего не изменит в подготовке «Реала»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан Неймар

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первый матч – 3:1).

    «Отсутствие Неймара ничего не изменит. На его месте появится другой игрок, который хочет показать, что он может сделать. Это может изменить что-то в игре, но не в плане нашей подготовки.

    Я здесь уже два года. Управлять этой командой всегда сложно. Игроки всегда хотят играть. Принятие решений – часть моей работы. Это все, что я скажу о выборе состава на завтра.

    Завтра будет сложный день для одной из команд, но это футбол. Я уверен, что мы будем бороться.

    Каждый год французским клубам сложно в Лиге чемпионов. Но я убежден, что французская команда однажды снова выиграет этот турнир», – сказал Зидан.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться