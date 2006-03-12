Зинедин Зидан: «Отсутствие Неймара ничего не изменит в подготовке «Реала»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против (первый матч – 3:1).

«Отсутствие Неймара ничего не изменит. На его месте появится другой игрок, который хочет показать, что он может сделать. Это может изменить что-то в игре, но не в плане нашей подготовки.

Я здесь уже два года. Управлять этой командой всегда сложно. Игроки всегда хотят играть. Принятие решений – часть моей работы. Это все, что я скажу о выборе состава на завтра.

Завтра будет сложный день для одной из команд, но это футбол. Я уверен, что мы будем бороться.

Каждый год французским клубам сложно в Лиге чемпионов. Но я убежден, что французская команда однажды снова выиграет этот турнир», – сказал Зидан.