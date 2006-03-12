Унаи Эмери: «Против «Реала» нужно сыграть с холодной головой и горячим сердцем»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (первая игра – 1:3).

«Надеюсь, что «Реал» со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше. Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра.

Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами завтра важнее.

Отсутствие одного игрока (Неймара – прим. Sports.ru) открывает двери перед кем-то другим. Завтра всем нашим игрокам отводится важная роль – тем, кто выйдет в основе, и тем, кто выйдет на замену.

Завтра решим, кто будет играть в обороне. Я уверен во всех трех центральных защитниках. Вчера Мбаппе тренировался в полную силу, как и Маркиньос с Верратти. Пасторе пропустил занятие, но мы надеемся, что он будет в заявке. Хочется, чтобы в команде было как можно больше игроков», – сказал Эмери.