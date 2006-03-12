Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Унаи Эмери: «Против «Реала» нужно сыграть с холодной головой и горячим сердцем»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов Унаи Эмери

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (первая игра – 1:3).

    «Надеюсь, что «Реал» со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше. Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра.

    Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами завтра важнее.

    Отсутствие одного игрока (Неймара – прим. Sports.ru) открывает двери перед кем-то другим. Завтра всем нашим игрокам отводится важная роль – тем, кто выйдет в основе, и тем, кто выйдет на замену.

    Завтра решим, кто будет играть в обороне. Я уверен во всех трех центральных защитниках. Вчера Мбаппе тренировался в полную силу, как и Маркиньос с Верратти. Пасторе пропустил занятие, но мы надеемся, что он будет в заявке. Хочется, чтобы в команде было как можно больше игроков», – сказал Эмери.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться