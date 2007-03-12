Андрей Бутенко: «После удаления Ерохина игроки «Зенита» стали неадекватно реагировать на все решения судьи. Так нельзя»

Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мыслями о работе рефери Владимира Сельдякова на матче «Зенит» – «Амкар» (0:0).

– Еще до удаления Александра Ерохина игроки «Зенита» вели себя взвинчено. Ну а потом начали неадекватно реагировать на все решения судьи подряд. Так вести себя нельзя. И проблему футболисты должны искать в себе, а не в судействе.

– Но ведь Сельдяков в концовке совершил грубую ошибку – забыл показать Николаю Зайцеву красную карточку за повторное предупреждение. Нервы?

– Я бы так не утверждал. Камера во время трансляции резко ушла в сторону, и мы не можем четко утверждать, что красной карточки не было.

Все работающие на матче арбитры фиксируют нарушения. Коллеги могли напомнить Сельдякову о первой карточке Зайцева по радиосвязи.

В протоколе же удаление значится. Так что и здесь не надо нагнетать страсти.

– «Зенит» считает, что судья оставил без должного внимания многочисленные попытки потянуть время.

– Это все очень субъективно. Возьмем того же Зайцева. Вот он долго лежит на газоне. Как вы думаете, арбитр может определить степень болевых ощущений игрока? Вряд ли. Так же, как поднять футболиста на руки и оттащить за пределы поля. Для этого существует медицинская бригада.

Затяжка времени – это совсем другое. Например, когда игрок долго готовиться ввести мяч из-за боковой, а потом просит сделать это партнера. Или команда долго решает, кому исполнить штрафной или угловой. Ничего такого в матче в Питере не было.

Зато Артура Нигматуллина реально забросали с трибун монетами, потом швырнули в его сторону файер. Что, голкипер притворялся, когда жаловался на это Сельдякову?

– То есть критику в адрес рефери вы не разделяете?

– Оценку смогу дать только после заседания контрольной комиссии. Но те претензии, которые уже были озвучены в адрес арбитра, считаю необоснованными.

Мне кажется, «Зениту» надо думать не о судействе, а о том, что до удаления Ерохина команда вообще не шевелилась. В этом плане красная карточка даже помогла хозяевам. Они начали хоть что-то создавать у чужих ворот, – сказал функционер.