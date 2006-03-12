Александр Мейтин: «Нам не удалось достичь компромисса с «Локо» по баннерам «Спартака»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин поделился информацией о ситуации с запретом баннеров фанатов «Спартака» на предстоящей игре с «Локомотивом».
«К сожалению, нам не удалось достичь компромисса с руководством «Локомотива» по баннерам болельщиков «Спартак» на сегодняшнем матче.
Произошедшее обязательно станет предметом обсуждения в нашем сообществе и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний общего собрания клубов РФПЛ», – сказал функционер.
Ранее объединение «Фратрия» сообщило, что президент «Локомотива» Илья Геркус запретил перфоманс, который был согласован с РФПЛ.
«Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»