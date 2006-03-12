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    Александр Мейтин: «Нам не удалось достичь компромисса с «Локо» по баннерам «Спартака»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФПЛ болельщики Александр Мейтин Илья Геркус

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин поделился информацией о ситуации с запретом баннеров фанатов «Спартака» на предстоящей игре с «Локомотивом».

    «К сожалению, нам не удалось достичь компромисса с руководством «Локомотива» по баннерам болельщиков «Спартак» на сегодняшнем матче.

    Произошедшее обязательно станет предметом обсуждения в нашем сообществе и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний общего собрания клубов РФПЛ», – сказал функционер.

    Ранее объединение «Фратрия» сообщило, что президент «Локомотива» Илья Геркус запретил перфоманс, который был согласован с РФПЛ.

    «Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»

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