Александр Мейтин: «Нам не удалось достичь компромисса с «Локо» по баннерам «Спартака»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин поделился информацией о ситуации с запретом баннеров фанатов на предстоящей игре с «Локомотивом».

«К сожалению, нам не удалось достичь компромисса с руководством по баннерам болельщиков «Спартак» на сегодняшнем матче.

Произошедшее обязательно станет предметом обсуждения в нашем сообществе и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний общего собрания клубов РФПЛ», – сказал функционер.

Ранее объединение «Фратрия» сообщило, что президент «Локомотива» запретил перфоманс, который был согласован с РФПЛ.

«Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»