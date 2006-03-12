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    Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится. Игру могли перенести из-за снегопада

    Теги Спартак Локомотив стадион Локомотив премьер-лига Россия Константин Генич

    Матч 21-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» мог не состояться из-за погодных условий.

    Игра должна начаться в 16.30 по московскому времени. Как сообщил комментатор Константин Генич, рассматривалась возможность переноса матча в связи со снегопадом.

    Однако позже журналист написал, что принято решение провести игру в запланированное время.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на матч «Локомотив» — «Спартак».

    Шансы у команд примерно равные: 2.64 на победу «Локомотива», 3.19 на ничью и 2.87 на «Спартак». Букмекеры не ожидают от матча большого количества голов: 2.24 на тотал больше 2,5 и 1.65 на тотал меньше.

    Наиболее вероятный счет встречи — 1:1, на него можно поставить за 5.95. 

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