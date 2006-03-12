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    Александр Мейтин: «Стараемся решить вопрос со спартаковским перфомансом до начала матча»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФПЛ болельщики Александр Мейтин Илья Геркус

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин высказался о запрете, который «Локомотив» наложил на перфоманс болельщиков «Спартака».

    «Прямо сейчас занимаемся решением вопроса со спартаковским перформансом. Стараемся решить вопрос до начала матча», – дал комментарий функционер.

    Ранее объединение «Фратрия» сообщило, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил перфоманс, который был согласован с РФПЛ.

    Матч 21-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.

    «Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»

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