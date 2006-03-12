Александр Мейтин: «Стараемся решить вопрос со спартаковским перфомансом до начала матча»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин высказался о запрете, который «Локомотив» наложил на перфоманс болельщиков «Спартака».
«Прямо сейчас занимаемся решением вопроса со спартаковским перформансом. Стараемся решить вопрос до начала матча», – дал комментарий функционер.
Ранее объединение «Фратрия» сообщило, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил перфоманс, который был согласован с РФПЛ.
Матч 21-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.
«Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»