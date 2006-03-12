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    Каземиро: «ПСЖ» и без Неймара располагает топовыми игроками»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Лига чемпионов Лука Модрич Анхель Ди Мария Тони Кроос Неймар Каземиро

    Хавбек «Реала» Каземиро высказался о предстоящем ответном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Я не разговаривал с Неймаром. В матчах такого рода должны участвовать все. Но он пропустит эту игру.

    Однако «ПСЖ» располагает топовыми футболистами. Сможет выйти Ди Мария, а это игрок топ-класса.

    У нас есть преимущество, но «ПСЖ» – сложный соперник. Они доставят нам трудности. Это будет великолепный матч.

    Надеюсь, Модрич и Кроос сыграют. Не могу ничего утверждать на этот счет. Но надеюсь, что они будут готовы. Это топовые футболисты, и я привык играть рядом с ними», – поделился мыслями полузащитник.

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