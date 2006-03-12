Каземиро: «ПСЖ» и без Неймара располагает топовыми игроками»

Хавбек «Реала» Каземиро высказался о предстоящем ответном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я не разговаривал с Неймаром. В матчах такого рода должны участвовать все. Но он пропустит эту игру.
Однако «ПСЖ» располагает топовыми футболистами. Сможет выйти Ди Мария, а это игрок топ-класса.
У нас есть преимущество, но «ПСЖ» – сложный соперник. Они доставят нам трудности. Это будет великолепный матч.
Надеюсь, Модрич и Кроос сыграют. Не могу ничего утверждать на этот счет. Но надеюсь, что они будут готовы. Это топовые футболисты, и я привык играть рядом с ними», – поделился мыслями полузащитник.