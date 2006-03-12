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    Серхио Рамос: «У «ПСЖ» есть крайне опасные атакующие игроки. Нам нужна концентрация»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Хетафе Серхио Рамос примера Испания Лига чемпионов

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мыслями после победы над «Хетафе» (3:1) в 27-м туре примеры.

    «Каждый матч труден. Да, у нас есть преимущество своего поля на «Бернабеу», играем перед своими болельщиками. Но несмотря на то, что люди считают этот матч простым, дело обстоит иначе.

    Сегодня наша команда проделала хорошую работу. Мы контролировали игру, действуя в большинстве. Важно было победить и набрать три очка. Именно это «Реал» и сделал.

    Мы понимаем, что Лига чемпионов значит для нас. Наша команда хорошо сыграла в первом матче с «ПСЖ». Теперь направляемся в Париж, где постараемся сыграть столь же дисциплинированно. Знаем, что будет тяжело, но такова наша цель.

    У нас много того, ради чего нужно играть. «ПСЖ» – очень непростой соперник. Мы должны будем поддерживать свою концентрацию, играть так, как делали это на «Бернабеу». «ПСЖ» располагает крайне опасными в плане атакующих действий футболистами. Мы постараемся, будем играть с учетом своих сильных сторон, чтобы пройти в следующий раунд», – сказал испанец.

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