Марсело, Роналду и Каземиро вошли в состав «Реала» на игру с «Хетафе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан представил список из 19 футболистов, которые могут принять участие в игре с «Хетафе».
Вратари: Навас, Касилья, Люка.
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Тео.
Полузащитники: Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич.
Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль.
Марсело восстановился от мышечной травмы.
Каземиро и Роналду вернулись в состав после того, как они пропустили матч с «Эспаньолом» (0:1). Бразилец не играл из-за проблем с желудком, португальцу был предоставлен отдых.