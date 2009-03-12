Марсело, Роналду и Каземиро вошли в состав «Реала» на игру с «Хетафе»

Главный тренер Зинедин Зидан представил список из 19 футболистов, которые могут принять участие в игре с .

Вратари: Навас, Касилья, Люка.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, , Тео.

Полузащитники: Каземиро, Льоренте, Асенсио, , Ковачич.

Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль.

Марсело восстановился от мышечной травмы.

и Роналду вернулись в состав после того, как они пропустили матч с «Эспаньолом» (0:1). Бразилец не играл из-за проблем с желудком, португальцу был предоставлен отдых.