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    Марсело, Роналду и Каземиро вошли в состав «Реала» на игру с «Хетафе»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан представил список из 19 футболистов, которые могут принять участие в игре с «Хетафе».

    Вратари: Навас, Касилья, Люка.

    Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Тео.

    Полузащитники: Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич.

    Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль.

    Марсело восстановился от мышечной травмы.

    Каземиро и Роналду вернулись в состав после того, как они пропустили матч с «Эспаньолом» (0:1). Бразилец не играл из-за проблем с желудком, португальцу был предоставлен отдых.

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