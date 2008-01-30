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    «Ман Сити» объявил о трансфере Лапорта за рекордные для себя 57 млн фунтов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетик примера Испания трансферы фото рекорды Эмерик Лапорт

    Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт стал игроком «Манчестер Сити».

    23-летний баск подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года.

    Ранее «Атлетик» объявил о том, что за Лапорта были выплачены отступные в размере 65 миллионов евро.

    Как сообщает BBC, 57 миллионов фунтов – рекордный трансфер для «Ман Сити». В 2015 году Кевин де Брюйне был куплен у «Вольфсбурга» за 55 миллионов.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

    У «Ман Сити» – самая дорогая защита в истории. Теперь с Лапортом

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