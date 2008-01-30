«Краснодар» о показе матча с «Реалом» на канале «Футбол 1»: «На стадионе ведутся технические работы. Сформировать сигнал невозможно»

Медиа-директор Ольга Городжанова прокомментировала информацию о том, что холдинг «ГПМ Матч» покажет игру краснодарцев в лиге УЕФА.

Продюсер тематических каналов холдинга Сергей Акулинин сообщил ранее, что телеканал «Футбол 1» планирует провести трансляцию матча плей-офф турнира «Краснодар» (U-19) – «Реал» (U-19).

«Несколько удивило заявление Сергея Акулинина о том, что матч в рамках Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – будет показан на канале «Футбол 1».

На нашем стадионе ведутся регламентные технические работы медиасистем, в виду чего сформировать сигнал будет невозможно», – написала Городжанова в своем твиттере.

«Краснодар» объявил, что права на трансляцию матча купили во Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорре. На игру продано 33 тысячи билетов.

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