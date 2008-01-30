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    «Краснодар» о показе матча с «Реалом» на канале «Футбол 1»: «На стадионе ведутся технические работы. Сформировать сигнал невозможно»

    Теги премьер-лига Россия Реал Мадрид телевидение Краснодар Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид U-19 Матч ТВ Краснодар U-19

    Медиа-директор «Краснодара» Ольга Городжанова прокомментировала информацию о том, что холдинг «ГПМ Матч» покажет игру краснодарцев в Юношеской лиге УЕФА.

    Продюсер тематических каналов холдинга Сергей Акулинин сообщил ранее, что телеканал «Футбол 1» планирует провести трансляцию матча плей-офф турнира «Краснодар» (U-19) – «Реал» (U-19).

    «Несколько удивило заявление Сергея Акулинина о том, что матч в рамках Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – «Реал Мадрид» будет показан на канале «Футбол 1».

    На нашем стадионе ведутся регламентные технические работы медиасистем, в виду чего сформировать сигнал будет невозможно», – написала Городжанова в своем твиттере.

    «Краснодар» объявил, что права на трансляцию матча купили во Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорре. На игру продано 33 тысячи билетов.

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