Шипулин стал доверенным лицом Путина

Олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Шипулин принял участие во встрече Путина с доверенными лицами, которая прошла сегодня в Москве. Мероприятие собрало около 500 сторонников действующего президента России.

«Рад, что был приглашен в доверенные лица Владимира Владимировича Путина. Для меня это большая честь. Я хочу его поддержать, потому что в последние годы видел много полезной работы, и хочется видеть еще больше.

Сегодня мне было важно услышать его позицию, тем более относительно спорта – это то, что меня больше всего волнует.

Общение было серьезным, я рад, что оно прошло не просто для галочки, рад, что будут двигаться вопросы, которые больше всего волнуют наше общество, наш народ», – сказал Шипулин.