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    Шипулин стал доверенным лицом Путина

    Теги сборная России Владимир Путин Антон Шипулин политика

    Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сообщил, что стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

    Шипулин принял участие во встрече Путина с доверенными лицами, которая прошла сегодня в Москве. Мероприятие собрало около 500 сторонников действующего президента России.

    «Рад, что был приглашен в доверенные лица Владимира Владимировича Путина. Для меня это большая честь. Я хочу его поддержать, потому что в последние годы видел много полезной работы, и хочется видеть еще больше.

    Сегодня мне было важно услышать его позицию, тем более относительно спорта – это то, что меня больше всего волнует.

    Общение было серьезным, я рад, что оно прошло не просто для галочки, рад, что будут двигаться вопросы, которые больше всего волнуют наше общество, наш народ», – сказал Шипулин.

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