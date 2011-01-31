«Челси» объявил о трансфере защитника «Ромы» Эмерсона

Защитник «Ромы» Эмерсон дос Сантос перешел в .

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года. Он будет играть в «Челси» под 33-м номером.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за бразильца 20 миллионов евро. Еще 6-8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Статистику выступлений Эмерсона смотрите здесь.