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    «Челси» объявил о трансфере защитника «Ромы» Эмерсона

    Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия трансферы фото Эмерсон

    Защитник «Ромы» Эмерсон дос Сантос перешел в «Челси».

    Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года. Он будет играть в «Челси» под 33-м номером.

    Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за бразильца 20 миллионов евро. Еще 6-8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Статистику выступлений Эмерсона смотрите здесь.

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