«Челси» объявил о трансфере защитника «Ромы» Эмерсона

Защитник «Ромы» Эмерсон дос Сантос перешел в «Челси».
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года. Он будет играть в «Челси» под 33-м номером.
Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за бразильца 20 миллионов евро. Еще 6-8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
.@EmersonPalmieri is a Blue!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 января 2018 г.
Full story 👉 https://t.co/a8VTRAXsQj#WelcomeEmerson pic.twitter.com/AcVjRg5DOC
Статистику выступлений Эмерсона смотрите здесь.
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