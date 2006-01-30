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    ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинговом нарушении в 2015 году

    Теги Рубин премьер-лига Россия ФИФА РФС допинг Руслан Камболов

    ФИФА открыла дело в отношении защитника «Рубина» Руслана Камболова из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

    «Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», – рассказал источник в РФС, знакомый с материалами дела.

    Пресс-служба казанцев сообщила, что не получала уведомлений от ФИФА по поводу расследования в отношении 28-летнего россиянина.

    «В клуб не поступали официальные обращения или запросы по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев.

    Но при этом отметим, что футболисты «Рубина» периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет», – заявили в пресс-службе клуба.

    В «Рубине» не стали отрицать того, что Камболов мог быть извещен ФИФА индивидуально.

    Камболов провел 2 матча за сборную России. Он попал в заявку на Кубок Конфедераций-2017, но на турнире не сыграл.

    РФС отправил в ФИФА информацию о допинг-пробах Игнашевича, Фернандеса, Габулова и Шишкина

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