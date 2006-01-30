ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинговом нарушении в 2015 году

ФИФА открыла дело в отношении защитника Руслана Камболова из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

«Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», – рассказал источник в , знакомый с материалами дела.

Пресс-служба казанцев сообщила, что не получала уведомлений от по поводу расследования в отношении 28-летнего россиянина.

«В клуб не поступали официальные обращения или запросы по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев.

Но при этом отметим, что футболисты периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет», – заявили в пресс-службе клуба.

В «Рубине» не стали отрицать того, что Камболов мог быть извещен индивидуально.

Камболов провел 2 матча за сборную России. Он попал в заявку на Кубок Конфедераций-2017, но на турнире не сыграл.

РФС отправил в ФИФА информацию о допинг-пробах Игнашевича, Фернандеса, Габулова и Шишкина