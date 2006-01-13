РФС отправил в ФИФА информацию о допинг-пробах Игнашевича, Фернандеса, Габулова и Шишкина

Стал известен список из 11 футболистов и футболисток, допинг-пробы которых заинтересовали .

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо РФС с фамилиями игроков, отправленное в .

В список включены Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Кейсуке Хонда (на момент взятия проб – все были игроками ), Роман Шишкин («Локомотив»), Владимир Габулов («Анжи»), Олеся Машина (женская юношеская сборная России), Благой Георгиев («Терек»), Дарья Мещерякова (женская сборная России), Владимир Обухов (молодежная сборная России), и Петр Немов ( ).

РФС получил ответ от РУСАДА о том, что все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Помимо представленных в письме 11 протоколов существовало еще 8, которые не были найдены в архиве РУСАДА. Вероятно, эти пробы отбирались не российским антидопинговым агентством, а международной федерацией.

Как сообщает источник, даже при худшем развитии сценария России не грозит наказание ФИФА.

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