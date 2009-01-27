Екатерина Юрлова: «С этого дня Олимпиада для меня больше не спорт. МОК забыл принципы де Кубертена»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ее до Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Сегодня я получила окончательное решение о том, что не имею права выступить на Олимпийских играх-2018.

Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях. Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня – это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх!

Я не вижу борьбы с мнимым допингом, я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу!

Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры – потенциальная возможность выиграть медаль!

Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков! Русские не сдаются!» – написала Юрлова.