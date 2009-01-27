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    Екатерина Юрлова: «С этого дня Олимпиада для меня больше не спорт. МОК забыл принципы де Кубертена»

    Теги сборная России жен МОК Екатерина Юрлова-Перхт Пхенчхан-2018

    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ее до Олимпийских игр в Пхенчхане.

    «Сегодня я получила окончательное решение о том, что не имею права выступить на Олимпийских играх-2018.

    Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях. Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня – это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх!

    Я не вижу борьбы с мнимым допингом, я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу!

    Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры – потенциальная возможность выиграть медаль!

    Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков! Русские не сдаются!» – написала Юрлова.

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    Как российские биатлонисты выступят на Олимпиаде-2018?

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      12%
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      26%
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