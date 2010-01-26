«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар», но не планирует брать игрока на второй сбор

Полузащитник Олег Шатов по-прежнему не может покинуть .

У Шатова есть вариант с «Краснодаром», но «Зенит» не может договориться с южанами о сделке по игроку. При этом не намерен брать 27-летнего россиянина на второй сбор команды.

Вполне вероятно, что Шатов полетит на сбор с «Зенитом-2», как Михаил Кержаков и Александр Анюков.

Что касается Артема Дзюбы, он в ближайшее время станет игроком тульского «Арсенала».