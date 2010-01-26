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    «Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар», но не планирует брать игрока на второй сбор

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия ФНЛ Зенит-2 Олег Шатов Краснодар

    Полузащитник Олег Шатов по-прежнему не может покинуть «Зенит».

    У Шатова есть вариант с «Краснодаром», но «Зенит» не может договориться с южанами о сделке по игроку. При этом Роберто Манчини не намерен брать 27-летнего россиянина на второй сбор команды.

    Вполне вероятно, что Шатов полетит на сбор с «Зенитом-2», как Михаил Кержаков и Александр Анюков.

    Что касается Артема Дзюбы, он в ближайшее время станет игроком тульского «Арсенала».

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