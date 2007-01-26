РФС подал в ФИФА жалобу на президента Футбольной ассоциации Норвегии из-за его слов о допинге

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что организация обратилась в ФИФА по поводу высказываний руководителя Футбольной ассоциации Норвегии Терье Свенсена.

Скандинавский функционер ранее призвал активнее расследовать возможное использование допинга в российском футболе.

«Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость.

Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Футбольной ассоциации Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами», – описал ситуацию Алаев.