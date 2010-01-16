«Спартак» удалил твит Джикии и выступил с опровержением после звонка из администрации президента

в ситуации с публикацией твита защитника Георгия Джикии про «шоколадки» консультировали люди из администрации президента РФ Владимира Путина.

Как рассказали «Русской службе Би-би-си» два источника, близкие к клубу, в поступил звонок из администрации. Чиновники потребовали удалить твит и выступить с опровержением. Москвичи последовали этому совету.

Глава пресс-службы «Спартака» и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, не подтвердили эту информацию.

ФИФА ранее официально осудила твит . Комитет РФС по этике рассмотрит дело Джикии 25 января.

Роналду и Эвра тоже называли темнокожих друзей шоколадками. Но им за это ничего не было

«Это мой друг, моя брата». Бразильцы «Спартака» не парятся о шоколадках