«Спартак» удалил твит Джикии и выступил с опровержением после звонка из администрации президента

«Спартак» в ситуации с публикацией твита защитника Георгия Джикии про «шоколадки» консультировали люди из администрации президента РФ Владимира Путина.
Как рассказали «Русской службе Би-би-си» два источника, близкие к клубу, в «Спартак» поступил звонок из администрации. Чиновники потребовали удалить твит и выступить с опровержением. Москвичи последовали этому совету.
Глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, не подтвердили эту информацию.
ФИФА ранее официально осудила твит «Спартака». Комитет РФС по этике рассмотрит дело Джикии 25 января.
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