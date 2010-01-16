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    «Спартак» удалил твит Джикии и выступил с опровержением после звонка из администрации президента

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Владимир Путин Леонид Трахтенберг Георгий Джикия Дмитрий Песков политика

    «Спартак» в ситуации с публикацией твита защитника Георгия Джикии про «шоколадки» консультировали люди из администрации президента РФ Владимира Путина.

    Как рассказали «Русской службе Би-би-си» два источника, близкие к клубу, в «Спартак» поступил звонок из администрации. Чиновники потребовали удалить твит и выступить с опровержением. Москвичи последовали этому совету.

    Глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, не подтвердили эту информацию.

    ФИФА ранее официально осудила твит «Спартака». Комитет РФС по этике рассмотрит дело Джикии 25 января.

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