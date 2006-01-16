Куинси Промес: «Нельзя называть кого-то обезьяной, но «шоколадки» – нормально»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес признался, что не понимает шумихи вокруг твита защитника красно-белых Георгия Джикии про «шоколадок».
«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Все это раздуто журналистами… Но я знаю правду, а не то, что написано. «Шоколадки»…
Как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например, это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды.
В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», – сказал Промес.
«Это мой друг, моя брата». Бразильцы «Спартака» не парятся о шоколадках
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