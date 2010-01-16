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    Дуги Бримсон: «Британская пресса все еще надеется, что у России отберут ЧМ-2018»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Дуги Бримсон ЧМ-2018 Георгий Джикия политика

    Английский писатель Дуги Бримсон, автор книг о футбольных фанатах, поделился мыслями по поводу слов защитника «Спартака» Георгия Джикии, назвавшего темнокожих легионеров команды «шоколадками».

    – Я читал статью на эту тему, хотя в нашей прессе неприемлемо публиковать видео подобного рода. По мне, все очевидно: это безобидная шутка. Сами футболисты считают это забавным.

    Не могу понять, с какого на Западе считают, что имеют право обсуждать чувство юмора других национальностей! Если они изначально шутили, тогда в чем проблема?

    На свете есть много людей, которые хотят быть оскорбленными, поэтому они все время находятся в поисках обидчиков. На Западе есть точная идиома на эту тему – make mountains out of molehills («делать из мухи слона»).

    – Английские СМИ до сих пор обижены, что Россия получила ЧМ-2018?

    – Конечно, я говорю это уже много лет. С тех пор, как Россия выиграла право провести ЧМ-2018, британская пресса стала очень болезненно относиться ко всему, что творится в вашей стране. Она пытается подорвать отношение к России и все еще надеется, что турнир у нее отберут и передадут Англии.

    – Это информационная война.

    – Не совсем. В информационной войне используются более жесткие методы, а британские СМИ слишком ленивы для этого. Леность и порождает подобные скандалы: они видят то, что находится на поверхности, и выдают это за правду.

    – А как же фильм BBC о футбольных хулиганах в России?

    – Это фильм для внутреннего пользования, не для чужих глаз. Я его видел, это чистейший мусор, подтасованные факты. Но в Англии СМИ могут творить практически все, что им вздумается, потому что перечить им некому.

    – Какой смысл запугивать людей в Англии?

    – Точно не знаю. Но расизм – идеальный инструмент для атаки на Россию, потому что он порождает страх в людях.

    – Как считаете, в России есть проблема расизма?

    – В России просто совершенно другое отношение к этой теме, нет исторической подоплеки. И я знаю, что в России есть много организаций, работающих над тем, чтобы искоренить расизм в стране, и это здорово, – сказал британец.

    «Это мой друг, моя брата». Бразильцы «Спартака» не парятся о шоколадках

    Опрос

    Джикия назвал партнеров «шоколадками». Это расизм или нет?

    59714 голосов 47
    • Расизм
      13%
    • Просто шутка
      87%

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