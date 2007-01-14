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    Sports.ru

    ФИФА официально осудила твит «Спартака» про легионеров-«шоколадок»

    Теги Спартак премьер-лига Россия ФИФА РФС происшествия Георгий Джикия

    ФИФА распространила заявление касательно публикации в твиттере «Спартака», в которой защитник Георгий Джикия назвал темнокожих игроков «шоколадками».

    «ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в твиттере московского «Спартака». Как многократно говорилось ранее, любая форма дискриминации в пределах поля и вне его неприемлема, такому нет места в футболе.

    Что касается рассмотрения этого случая – это попадает в сферу ответственности национальной структуры (РФС – примечание Sports.ru).

    Просим обратить внимание, что на собрании в мае 2017 года совет ФИФА подчеркивал, что ассоциации-члены и судьи должны быть готовы применять жесткие принципы, имея дело с инцидентами расистского характера.

    Кроме того, стоит также отметить, что начиная с Кубка конфедераций-2017 ФИФА ввела трехступенчатую процедуру для рассмотрения происшествий, связанных с дискриминацией, а также стала задействовать антидискриминационных наблюдателей на всех матчах в рамках официальных турниров», – сказано в тексте.

    «Это мой друг, моя брата». Бразильцы «Спартака» не парятся о шоколадках

    Опрос

    Джикия назвал партнеров «шоколадками». Это расизм или нет?

    42890 голосов 38
    • Расизм
      13%
    • Просто шутка
      87%

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