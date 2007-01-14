ФИФА официально осудила твит «Спартака» про легионеров-«шоколадок»

ФИФА распространила заявление касательно публикации в твиттере , в которой защитник Георгий Джикия назвал темнокожих игроков «шоколадками».

« осуждает сообщение, опубликованное в твиттере московского «Спартака». Как многократно говорилось ранее, любая форма дискриминации в пределах поля и вне его неприемлема, такому нет места в футболе.

Что касается рассмотрения этого случая – это попадает в сферу ответственности национальной структуры (РФС – примечание Sports.ru).

Просим обратить внимание, что на собрании в мае 2017 года совет ФИФА подчеркивал, что ассоциации-члены и судьи должны быть готовы применять жесткие принципы, имея дело с инцидентами расистского характера.

Кроме того, стоит также отметить, что начиная с Кубка конфедераций-2017 ФИФА ввела трехступенчатую процедуру для рассмотрения происшествий, связанных с дискриминацией, а также стала задействовать антидискриминационных наблюдателей на всех матчах в рамках официальных турниров», – сказано в тексте.

«Это мой друг, моя брата». Бразильцы «Спартака» не парятся о шоколадках