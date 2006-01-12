Сумма трансфера Неймара в «Реал» может составить 400 млн евро

твердо намерен в будущем подписать форварда Неймара, который сейчас выступает за , сообщает Marca.

Бразилец возглавляет список приоритетных трансферных целей мадридского клуба. Отмечается, что переход может обойтись «Реалу» в 400 миллионов евро.

Президент Нассер Аль-Хелайфи не намерен продавать нападающего. Однако в составе «Реала» есть ряд игроков, которые могут заинтересовать парижский клуб, в том числе форвард Криштиану Роналду.

В понимают, что оформить трансфер будет тяжело, однако рассчитывают сделать это не позднее лета 2019 года.

Перед началом нынешнего сезона бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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