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    Лукаку, Азар и Дибала вошли в расширенную команду года FIFA 18, Салах – нет

    Теги Бавария ПСЖ Милан Леонардо Бонуччи Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Челси Арьен Роббен Ливерпуль Алексис Санчес Давид Луиз Ювентус Джанлуиджи Буффон Антонио Валенсия Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Андрес Иньеста Лионель Месси Серхио Рамос Дани Алвес Серхио Агуэро Жерар Пике Арсенал Наполи Тоттенхэм Марсело Лука Модрич Луис Суарес Диего Годин Тони Кроос Давид Де Хеа Неймар Уго Льорис Ян Вертонген Филипе Луис Филиппе Коутиньо Эден Азар Сесар Аспиликуэта Тиаго Силва Роберт Левандовски Кристиан Эриксен Тиаго Алькантара Жорди Альба Кайл Уокер Ромелу Лукаку Раджа Наингголан Давид Алаба Маркос Алонсо Дрис Мертенс Антуан Гризманн Ян Облак Иско Кейлор Навас Алекс Сандро РБ Лейпциг Харри Кейн Марко Верратти Каземиро Пауло Дибала Даниэль Карвахаль Калиду Кулибали Деле Алли Эмиль Форсберг Нголо Канте Йозуа Киммих Килиан Мбаппе FIFA

    EA Sports опубликовала расширенный список команды года в симуляторе FIFA 18.

    Окончательный состав будет объявлен через неделю, 15 января.

    Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

    Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Сесар Аспиликуэта, Давид Луиз, Маркос Алонсо (все – «Челси»), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все – «Реал»), Тиаго Силва, Дани Алвес (оба – «ПСЖ»), Диего Годин, Филипе Луис (оба – «Атлетико»), Жерар Пике, Жорди Альба (оба – «Барселона»), Калиду Кулибали («Наполи»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Давид Алаба, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

    Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско (все – «Реал»), Нголо Канте («Челси»), Марко Верратти («ПСЖ»), Раджа Наингголан («Рома»), Тиаго Алькантара, Арьен Роббен (оба – «Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Пауло Дибала («Ювентус»), Кристиан Эриксен, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»).

    Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Дрис Мертенс («Наполи»), Луис Суарес, Лионель Месси (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эдинсон Кавани, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Эден Азар («Челси»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»).

    Примечание: клубы указаны на 31 декабря 2017 года, позиции игроков приведены в соответствии с данными EA Sports.

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