Лукаку, Азар и Дибала вошли в расширенную команду года FIFA 18, Салах – нет

EA Sports опубликовала расширенный список команды года в симуляторе FIFA 18.

Окончательный состав будет объявлен через неделю, 15 января.

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), («Ювентус»).

Защитники: Леонардо Бонуччи ( ), Сесар Аспиликуэта, Давид Луиз, Маркос Алонсо (все – «Челси»), , Марсело, Дани Карвахаль (все – «Реал»), Тиаго Силва, Дани Алвес (оба – «ПСЖ»), Диего Годин, Филипе Луис (оба – «Атлетико»), , Жорди Альба (оба – «Барселона»), Калиду Кулибали («Наполи»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), , Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско (все – «Реал»), Нголо Канте («Челси»), Марко Верратти («ПСЖ»), Раджа Наингголан («Рома»), Тиаго Алькантара, Арьен Роббен (оба – «Бавария»), Андрес Иньеста ( ), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Пауло Дибала ( ), Кристиан Эриксен, Деле Алли (оба – ).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Дрис Мертенс («Наполи»), Луис Суарес, (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эдинсон Кавани, , Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Эден Азар («Челси»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Криштиану Роналду ( ), Алексис Санчес («Арсенал»).

Примечание: клубы указаны на 31 декабря 2017 года, позиции игроков приведены в соответствии с данными EA Sports.