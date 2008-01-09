Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Роналду – 49-й

Исследовательский центр CIES Football Observatory изучил стоимость футболистов лиг топ-5.
При исследовании оценивались такие факторы, как возраст, позиция, длительность контракта, выступления за клуб и сборную. Лидером рейтинга стал форвард «ПСЖ» Неймар. Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял лишь 49-е место.
В десятку вошли:
1. Неймар («ПСЖ») – 213 миллионов евро
2. Лионель Месси («Барселона») – 202,2 млн
3. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 194,7 млн
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 192,5 млн
5. Пауло Дибала («Ювентус») – 174,6 млн
6. Деле Алли («Тоттенхэм») – 171,3 млн
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,8 млн
8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 164,8 млн
9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,2 млн
10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 147,5 млн
...
49. Криштиану Роналду («Реал») – 80,4 млн
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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