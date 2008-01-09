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    Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Роналду – 49-й

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия примера Испания рейтинги Тоттенхэм Неймар Поль Погба Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Харри Кейн Пауло Дибала Деле Алли Килиан Мбаппе

    Исследовательский центр CIES Football Observatory изучил стоимость футболистов лиг топ-5.

    При исследовании оценивались такие факторы, как возраст, позиция, длительность контракта, выступления за клуб и сборную. Лидером рейтинга стал форвард «ПСЖ» Неймар. Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял лишь 49-е место.

    В десятку вошли:

    1. Неймар («ПСЖ») – 213 миллионов евро

    2. Лионель Месси («Барселона») – 202,2 млн

    3. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 194,7 млн

    4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 192,5 млн

    5. Пауло Дибала («Ювентус») – 174,6 млн

    6. Деле Алли («Тоттенхэм») – 171,3 млн

    7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,8 млн

    8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 164,8 млн

    9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,2 млн

    10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 147,5 млн

    ...

    49. Криштиану Роналду («Реал») – 80,4 млн

    С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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