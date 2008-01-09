Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Роналду – 49-й

Исследовательский центр CIES Football Observatory изучил стоимость футболистов лиг топ-5.

При исследовании оценивались такие факторы, как возраст, позиция, длительность контракта, выступления за клуб и сборную. Лидером рейтинга стал форвард «ПСЖ» Неймар. Действующий обладатель «Золотого мяча» занял лишь 49-е место.

В десятку вошли:

1. ( ) – 213 миллионов евро

2. Лионель Месси ( ) – 202,2 млн

3. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 194,7 млн

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 192,5 млн

5. Пауло Дибала ( ) – 174,6 млн

6. Деле Алли («Тоттенхэм») – 171,3 млн

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,8 млн

8. Ромелу Лукаку ( ) – 164,8 млн

9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,2 млн

10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 147,5 млн

...

49. Криштиану Роналду ( ) – 80,4 млн

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.