Гинер о слухах о продаже ЦСКА: «Это бред. Я не продаю клуб, совершенно точно»

Президент ЦСКА Евгений Гинер опроверг информацию о возможной продаже клуба.

– В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.

– У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред.

А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате «Кто больше купит». Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый фэйр-плей, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать — это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

– Не боитесь, что отказавшись от подобной гонки вооружений…

– Нет, не боюсь. Повторюсь, будем покупать футболистов, которые усилят клуб. Покупать ради покупки не будем.

– Бюджет меняется? В прошлом году произносилась сумма 75–78 миллионов долларов.

– Нет, в этом диапазоне мы и работаем. Уже много лет.

– Кредит от ВЭБ на строительство стадиона, который вы начнете выплачивать с этого года, сильно влияет на ситуацию?

– Никак. Для этого мы строили офисные здания, в одном из которых вы сидите. Три из четырех зданий мы уже практически сдали. Эти деньги прежде всего и пойдут на погашение кредита.

– И все-таки насчет возможной продажи клуба. Можете в чем-то заверить болельщиков?

– Я не продаю клуб, совершенно точно.

Вот появился человек, который сейчас хочет подать в суд на , выиграть миллион и отдать его в фонд Чулпан Хаматовой. Это же чистый пиар! Наверное, человека гложет: как же так, Гинера знает вся страна, а меня с такой чудесной фамилией никто?

А еще хочу позвонить самой Чулпан Хаматовой. Он хоть раз до этого помогал? Ну вынь из кармана и помоги. Если человек этого хочет, я оставлю его нищим с нашими исками. А там сам решу, в какой фонд отдать. Если человек делает благородные дела, он должен делать это тихо, – сказал Гинер.

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