Конор МакГрегор заболел свиным гриппом

Чемпион UFC Конор МакГрегор и члены его семьи заболели австралийским гриппом в канун Нового года. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме.

Ирландский боец отметил, что уже пошел на поправку и удивился тому, как умудрился подхватить вирус, если не посещал Австралию.

Болезнь, поразившая МакГрегора, – разновидность свиного гриппа. В Ирландии, откуда родом Конор, во время инфекционной вспышки пострадало более тысячи человек, отмечены летальные исходы.