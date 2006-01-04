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    Конор МакГрегор заболел свиным гриппом

    Теги Конор МакГрегор

    Чемпион UFC Конор МакГрегор и члены его семьи заболели австралийским гриппом в канун Нового года. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме.

    Ирландский боец отметил, что уже пошел на поправку и удивился тому, как умудрился подхватить вирус, если не посещал Австралию.

    Болезнь, поразившая МакГрегора, – разновидность свиного гриппа. В Ирландии, откуда родом Конор, во время инфекционной вспышки пострадало более тысячи человек, отмечены летальные исходы.

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