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    Матч звезд НХЛ. Овечкин станет капитаном Столичного дивизиона, Макдэвид выиграл голосование болельщиков

    Теги Матч звезд НХЛ Александр Овечкин Стивен Стэмкос Пи Кей Суббан Коннор Макдэвид

    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид победил в голосовании среди болельщиков, выбиравших капитанов команд в Матче звезд НХЛ, который пройдет в Тампе 29 января.

    Макдэвид, набравший 25,3% голосов, станет капитаном команды Тихоокеанского дивизиона.

    Капитанами других команд станут форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (20,99%, Столичный), нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос (22,18%, Атлантический) и защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан (16,21%, Центральный).

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