Матч звезд НХЛ. Овечкин станет капитаном Столичного дивизиона, Макдэвид выиграл голосование болельщиков

Нападающий «Эдмонтона» победил в голосовании среди болельщиков, выбиравших капитанов команд в звезд НХЛ, который пройдет в Тампе 29 января.

Макдэвид, набравший 25,3% голосов, станет капитаном команды Тихоокеанского дивизиона.

Капитанами других команд станут форвард «Вашингтона» (20,99%, Столичный), нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос (22,18%, Атлантический) и защитник «Нэшвилла» (16,21%, Центральный).