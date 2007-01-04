Матч звезд НХЛ. Овечкин станет капитаном Столичного дивизиона, Макдэвид выиграл голосование болельщиков

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид победил в голосовании среди болельщиков, выбиравших капитанов команд в Матче звезд НХЛ, который пройдет в Тампе 29 января.
Макдэвид, набравший 25,3% голосов, станет капитаном команды Тихоокеанского дивизиона.
Капитанами других команд станут форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (20,99%, Столичный), нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос (22,18%, Атлантический) и защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан (16,21%, Центральный).
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