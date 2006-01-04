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    Давид Сильва отсутствовал в «Ман Сити», так как у него родился недоношенный сын

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва происшествия

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва объяснил свое отсутствие в команде.

    «Я хочу поблагодарить всех за вашу любовь и добрые слова, которые я получил в эти недели. Особая благодарность моим партнерам по команде, тренеру и всему руководству клуба за понимание моей ситуации.

    Также я хочу поделиться новостью о появлении на свет моего сына Матео, который родился недоношенным и каждый день борется за жизнь при помощи врачей», – написал Сильва в твиттере.

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