«Манчестер Сити» готов заплатить 60 млн евро за Умтити

готов выкупить защитника «Барселоны» Самюэля Умтити за 60 миллионов евро, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что ему необходимо улучшить центр обороны.

Ранее сообщалось, что собирается предложить новый контракт защитнику Самюэлю Умтити, чтобы увеличить сумму отступных. Игроком также интересовался «Манчестер Юнайтед».

Подробную статистику Умтити вы можете посмотреть здесь.