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    «Манчестер Сити» готов заплатить 60 млн евро за Умтити

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Пеп Гвардиола Самюэль Умтити

    «Манчестер Сити» готов выкупить защитника «Барселоны» Самюэля Умтити за 60 миллионов евро, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что ему необходимо улучшить центр обороны.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается предложить новый контракт защитнику Самюэлю Умтити, чтобы увеличить сумму отступных. Игроком также интересовался «Манчестер Юнайтед».

    Подробную статистику Умтити вы можете посмотреть здесь.

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