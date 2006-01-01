Роналд Куман: «Ни один тренер в АПЛ, имея те же средства, что и Гвардиола, не ставил такой же яркий футбол»

Бывший главный тренер «Эвертона» поделился мнением о выступлении «Манчестер Сити» в этом сезоне.

«Конечно, люди будут утверждать, что Гвардиола получил возможность добиться успеха в «Манчестер Сити» благодаря средствам клуба. Но эти же средства были доступны и паре других тренеров за последние годы в АПЛ. И ни один из них не ставил такой же яркий футбол такого же уровня, как Пеп.

Мы все знаем тренеров, которые выигрывали трофеи, но абсолютно не смогли доставить удовольствие болельщикам.

Футбол Гвардиолы фантастический, и он приносит успех. То, что делает Пеп, – самый сложный способ добиться успеха в футболе.

Люди думают, что он скопировал «Барселону», но этот стиль футбола в гораздо большей степени ДНК самого Гвардиолы.

Идеи, философия и методы работы Пепа – это победа для футбола во всем мире. Этот тренер всегда хочет, чтобы его команда забивала как можно больше голов, он не будет защищаться. Вы никогда не увидите, как его команда будет прижиматься к своим воротам при счете 1:0. Пеп будет гнать команду вперед, чтобы она забила второй, третий, четвертый голы и прикончила соперника», – сказал Куман.

после 21 тура опережает ближайшего преследователя, «Челси», на 14 очков.

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