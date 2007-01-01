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    Пеп Гвардиола: «Я не думаю о сезоне без поражений. Этого не случится»

    Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после игры с «Кристал Пэлас» (0:0) вновь заявил, что его команде не удастся пройти весь чемпионат без поражений.

    «Я не думаю о том, чтобы пройти чемпионат без поражений. Этого не случится.

    Возможно, Арсен Венгер беспокоится об этом. Но я много раз говорил ему, что та серия 2004 года – это его достижение. Сегодня все совершенно иначе, если сравнивать с 2004-м.

    Сейчас больше сильных команд. Много турниров, большое количество матчей», – сказал каталонец.

    После 21 тура на счету «Манчестер Сити» 19 побед и 2 ничьи. «Арсенал» в сезоне-2003/04 стал чемпионом, не потерпев ни одного поражения. Лондонская команда одержала тогда 26 побед при 12 ничьих.

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