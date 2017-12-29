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    Гвардиола – судьям: «Вам нужно защищать игроков»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Джонатан Мосс Габриэл Жезус

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:0), в котором получили травмы Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне, вновь призвал судей защищать футболистов от грубой игры.

    «Судьи, пожалуйста, вы должны защищать игроков. Нам везло в отношении травм в матчах против «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», сегодня нам не повезло.

    Судьи должны защищать футболистов. Мы знаем, насколько важен физический компонент в английском футболе.

    Но из-за грубой игры клубы теряют важных футболистов, и это не только «Манчестер Сити». Повторы говорят сами за себя. Нам нужно защищать игроков», – сказал Гвардиола.

    Матч судила бригада Джонатана Мосса.

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