Гвардиола – судьям: «Вам нужно защищать игроков»

Главный тренер Пеп Гвардиола после матча премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:0), в котором получили травмы и Кевин де Брюйне, вновь призвал судей защищать футболистов от грубой игры.

«Судьи, пожалуйста, вы должны защищать игроков. Нам везло в отношении травм в матчах против «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», сегодня нам не повезло.

Судьи должны защищать футболистов. Мы знаем, насколько важен физический компонент в английском футболе.

Но из-за грубой игры клубы теряют важных футболистов, и это не только «Манчестер Сити». Повторы говорят сами за себя. Нам нужно защищать игроков», – сказал Гвардиола.

Матч судила бригада Джонатана Мосса.