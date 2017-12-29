«Ман Сити» второй раз потерял очки в премьер-лиге. Серия из 18 побед прервалась

«Манчестер Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас» в 21-м туре премьер-лиги. Матч закончился со счетом 0:0.
Таким образом, прервалась серия из 18 побед «Манчестер Сити» в премьер-лиге. Команда тренера Хосепа Гвардиолы потеряла очки лишь во второй раз в текущем чемпионате. В августе «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).
Команда Гвардиолы продолжает лидировать в премьер-лиге. На ее счету 59 очков после 21 тура.
«Манчестер Сити» мог и проиграть «Кристал Пэлас». На 92-й минуте вратарь Эдерсон отбил мяч после удара с пенальти, который исполнял полузащитник лондонской команды Лука Миливоевич. Сэйв голкипера позволил гостям сохранить ничейный счет.
- Дата проведения
- 31 декабря, 15.00, «Селхерст Парк»
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Дэнн (Келли, 20), ван Анхолт, Кабай (Панчон, 75; Ли Чун Юн, 90), Миливоевич, Ридевалд, Таунсенд, Бентеке, Заа.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангаля, Данило, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 57), Бернарду Силва (Туре, 81), Габриэл Жезус (Агуэро, 23), Сане.
- Предупреждения:
- Дэнн (16), Сане (45), ван Анхолт (48), Кабай (67), Агуэро (79), Туре (90), Фернандиньо (90), Келли (90), Панчон (90).
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