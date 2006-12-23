Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Сампдорией», «Ювентус» – «Рома»

В 18-м туре серии А «Сассуоло» принимает «Интер», «Наполи» – «Сампдорию», сыграет с «Аталантой».

В центральном матче тура в Турине встретятся и «Рома».

Чемпионат Италии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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