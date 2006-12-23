Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Сампдорией», «Ювентус» – «Рома»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 18-м туре серии А «Сассуоло» принимает «Интер», «Наполи» – «Сампдорию», «Милан» сыграет с «Аталантой».

    В центральном матче тура в Турине встретятся «Ювентус» и «Рома».

    Чемпионат Италии

    18-й тур

    Лацио – Кротоне 4:0 (0:0, 4:0)
    Дата проведения
    23 декабря, 14.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 56 Лукаку, 2:0 – 78 Иммобиле, 3:0 – 86 Лулич, 4:0 – 89 Фелипе Андерсон.
    ЛациоСтракоша, де Врей, Габаррон, Лукаку, Уоллес, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 83), Пароло, Милинкович-Савич (Лулич, 65), Мурджиа (Лейва, 66), Марушич, Иммобиле.
    КротонеКордац, Айети, Мартелла, Сампиризи (Фараони, 83), Чеккерини, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Тонев, 65), Тротта, Будимир (Сими, 83).
    Предупреждения:
    Милинкович-Савич (40), Айети (68), Будимир (74).

     

    Удинезе – Верона 2:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27 Барак, 2:0 – 44 Видмер.
    УдинезеБиссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто, Барак, Бехрами, Видмер, Лопес, Лазанья.
    ВеронаНиколас, Эрто, Супреан, Феррари, Караччоло, Сукулини, Фоссати, Бесса, Ромуло, Верде, Кин (Паццини, 46).
    Предупреждения:
    Бесса (23), Феррари (47).

     

    СПАЛ – Торино 1:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 1 Яго Фальке, 0:2 – 10 Яго Фальке, 1:2 – 42 Вивиани.
    СПАЛГомис, Викари, Кремонези, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани, Флоккари, Антенуччи.
    ТориноСиригу, Войнович (Бурдиссо, 46), Молинаро, де Сильвестри, Нкулу, Базелли, Вальдифьори, Ринкон, Яго Фальке, Ньянг, Белотти.
    Предупреждения:
    Кремонези (23), де Сильвестри (35), Викари (38), Скьяттарелла (45).

     

    Дженоа – Беневенто 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    ДженоаПерин, Сполли, Зуканович, Рози, Иццо, Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт, Ригони, Велозу, Пандев.
    БеневентоБелец, Гимсити, Лучони, Коста, Летициа (Венути, 32), Катальди, Дель Пинто, Чичиретти, Париджини, Пушкаш, Ломбарди.
    Предупреждения:
    Лучони (28), Дель Пинто (43), Зуканович (45).

     

    Сассуоло – Интер 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 34 Фальчинелли.
    СассуолоКонсильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан, Маньянелли, Берарди, Миссироли, Политано, Фальчинелли.
    ИнтерХанданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Гальярдини, Валеро, Брозович (Эдер, 46), Кандрева, Перишич, Икарди.
    Предупреждение:
    Брозович (21).

     

    Наполи – Сампдория 3:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 2 Рамирес, 1:1 – 16 Аллан, 1:2 – 27, пенальти Куальярелла, 2:2 – 33 Инсинье, 3:2 – 39 Гамшик.
    НаполиРейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.
    СампдорияВивиано, Феррари, Стринич, Берешиньски, Сильвестре, Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари, Куальярелла.
    Предупреждения:
    Стринич (16), Мертенс (21), Хюсай (26).

     

    Милан – Аталанта
    Дата проведения
    23 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Рома
    Дата проведения
    23 декабря, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Кьево – Болонья 2:3 (1:1, 1:2)
    Дата проведения
    22 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 4 Дестро, 1:1 – 32 Инглезе, 1:2 – 50 Верди, 2:2 – 85 Каччаторе, 2:3 – 90 Дестро.
    КьевоСоррентино, Каччаторе, Томович, Гамберини, Ярошиньски, Бастьен (Гарритано, 69), Радованович, Хетемай (Стемпиньски, 83), Бирса, Пуччарелли (Пеллиссье, 63), Инглезе.
    БолоньяМиранте, Мбайе (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли, Пульгар, Надь, Верди (Донса, 83), Дестро, Крейчи (Майетта, 59).
    Предупреждения:
    Поли (60), Ярошиньски (73), Томович (77).
    Удаление:
    Поли (81).

     

    Кальяри – Фиорентина 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 82 Эль-Бабакар.
    КальяриКраньо, Романья, Андреолли, Пизакане (Сау, 86), ван дер Виль, Ионицэ (Фараго, 63), Коссу (Фариас, 46), Барелла, Падоин, Жоао Педро, Паволетти.
    ФиорентинаСпортьелло, Миленкович (Санчес, 84), Витор Уго, Астори, Кьеза, Бенасси, Бадель (Лорини, 88), Верету, Бираги, Терео (Эль-Бабакар, 70), Симеоне.
    Предупреждения:
    Витор Уго (52), Жоао Педро (72), Барелла (90), Кьеза (90).
    Удаление:
    Жоао Педро (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться