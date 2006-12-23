Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Сампдорией», «Ювентус» – «Рома»

В 18-м туре серии А «Сассуоло» принимает «Интер», «Наполи» – «Сампдорию», «Милан» сыграет с «Аталантой».
В центральном матче тура в Турине встретятся «Ювентус» и «Рома».
Чемпионат Италии
18-й тур
- Дата проведения
- 23 декабря, 14.30, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 56 Лукаку, 2:0 – 78 Иммобиле, 3:0 – 86 Лулич, 4:0 – 89 Фелипе Андерсон.
-
Лацио –
Стракоша, де Врей, Габаррон, Лукаку, Уоллес, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 83), Пароло, Милинкович-Савич (Лулич, 65), Мурджиа (Лейва, 66), Марушич, Иммобиле.
-
Кротоне –
Кордац, Айети, Мартелла, Сампиризи (Фараони, 83), Чеккерини, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Тонев, 65), Тротта, Будимир (Сими, 83).
- Предупреждения:
- Милинкович-Савич (40), Айети (68), Будимир (74).
- Дата проведения
- 23 декабря, 17.00, «Фриули»
-
Удинезе –
Биссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто, Барак, Бехрами, Видмер, Лопес, Лазанья.
-
Верона –
Николас, Эрто, Супреан, Феррари, Караччоло, Сукулини, Фоссати, Бесса, Ромуло, Верде, Кин (Паццини, 46).
- Дата проведения
- 23 декабря, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Голы:
- 0:1 – 1 Яго Фальке, 0:2 – 10 Яго Фальке, 1:2 – 42 Вивиани.
-
СПАЛ –
Гомис, Викари, Кремонези, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани, Флоккари, Антенуччи.
-
Торино –
Сиригу, Войнович (Бурдиссо, 46), Молинаро, де Сильвестри, Нкулу, Базелли, Вальдифьори, Ринкон, Яго Фальке, Ньянг, Белотти.
- Предупреждения:
- Кремонези (23), де Сильвестри (35), Викари (38), Скьяттарелла (45).
- Дата проведения
- 23 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
-
Дженоа –
Перин, Сполли, Зуканович, Рози, Иццо, Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт, Ригони, Велозу, Пандев.
-
Беневенто –
Белец, Гимсити, Лучони, Коста, Летициа (Венути, 32), Катальди, Дель Пинто, Чичиретти, Париджини, Пушкаш, Ломбарди.
- Предупреждения:
- Лучони (28), Дель Пинто (43), Зуканович (45).
- Дата проведения
- 23 декабря, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
- 1:0 – 34 Фальчинелли.
-
Сассуоло –
Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан, Маньянелли, Берарди, Миссироли, Политано, Фальчинелли.
-
Интер –
Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Гальярдини, Валеро, Брозович (Эдер, 46), Кандрева, Перишич, Икарди.
- Предупреждение:
- Брозович (21).
- Дата проведения
- 23 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 2 Рамирес, 1:1 – 16 Аллан, 1:2 – 27, пенальти Куальярелла, 2:2 – 33 Инсинье, 3:2 – 39 Гамшик.
-
Наполи –
Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.
-
Сампдория –
Вивиано, Феррари, Стринич, Берешиньски, Сильвестре, Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари, Куальярелла.
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Томович, Гамберини, Ярошиньски, Бастьен (Гарритано, 69), Радованович, Хетемай (Стемпиньски, 83), Бирса, Пуччарелли (Пеллиссье, 63), Инглезе.
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Болонья –
Миранте, Мбайе (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли, Пульгар, Надь, Верди (Донса, 83), Дестро, Крейчи (Майетта, 59).
- Предупреждения:
- Поли (60), Ярошиньски (73), Томович (77).
- Удаление:
- Поли (81).
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Сарденья»
- Гол:
- 0:1 – 82 Эль-Бабакар.
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Кальяри –
Краньо, Романья, Андреолли, Пизакане (Сау, 86), ван дер Виль, Ионицэ (Фараго, 63), Коссу (Фариас, 46), Барелла, Падоин, Жоао Педро, Паволетти.
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Фиорентина –
Спортьелло, Миленкович (Санчес, 84), Витор Уго, Астори, Кьеза, Бенасси, Бадель (Лорини, 88), Верету, Бираги, Терео (Эль-Бабакар, 70), Симеоне.
- Предупреждения:
- Витор Уго (52), Жоао Педро (72), Барелла (90), Кьеза (90).
- Удаление:
- Жоао Педро (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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