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    Чемпионат России. Пары. Тарасова и Морозов выиграли, Столбова и Климов – 2-е, Забияко и Энберт – 3-и

    Теги сборная России результаты чемпионат России Александр Энберт пары Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Кристина Астахова Евгения Тарасова Александр Степанов Владимир Морозов Наталья Забияко Александр Коровин Анастасия Полуянова Дмитрий Сопот Алиса Ефимова Анастасия Мишина Богдана Лукашевич Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Максим Селькин Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Татьяна Лыйрова

    Сегодня на чемпионате России в Санкт-Петербурге пары представили произвольные программы. Итоговую победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов стали вторыми.

    Чемпионат России

    Санкт-Петербург

    Пары

    Итоговое положение

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 223,34
    2. Ксения Столбова – Федор Климов – 215,55
    3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 207,51
    4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 198,41
    5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 195,80
    6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 191,61
    7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 185,83
    8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 181,18
    9. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 176,63
    10.  Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 174,12
    11. Татьяна Лыйрова – Максим Селькин – 164,22
    12. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 144,73

    Произвольная программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 147,98
    2. Ксения Столбова – Федор Климов – 139,23
    3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 132,51
    4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 128,76
    5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 127,60
    6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 126,54
    7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 121,98
    8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 118,54
    9.  Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 118,02
    10. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 113,19
    11. Татьяна Лыйрова – Максим Селькин – 108,71
    12. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 92,39

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