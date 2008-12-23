Чемпионат России. Пары. Тарасова и Морозов выиграли, Столбова и Климов – 2-е, Забияко и Энберт – 3-и

Сегодня на чемпионате России в Санкт-Петербурге пары представили произвольные программы. Итоговую победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов стали вторыми.
Чемпионат России
Санкт-Петербург
Пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 223,34
2. Ксения Столбова – Федор Климов – 215,55
3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 207,51
4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 198,41
5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 195,80
6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 191,61
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 185,83
8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 181,18
9. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 176,63
10. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 174,12
11. Татьяна Лыйрова – Максим Селькин – 164,22
12. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 144,73
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 147,98
2. Ксения Столбова – Федор Климов – 139,23
3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 132,51
4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 128,76
5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 127,60
6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 126,54
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 121,98
8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 118,54
9. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 118,02
10. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 113,19
11. Татьяна Лыйрова – Максим Селькин – 108,71
12. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 92,39
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