Чемпионат России. Пары. Тарасова и Морозов выиграли, Столбова и Климов – 2-е, Забияко и Энберт – 3-и

Сегодня на чемпионате России в Санкт-Петербурге пары представили произвольные программы. Итоговую победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов стали вторыми.

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 223,34

2. Ксения Столбова – Федор Климов – 215,55

3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 207,51

4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 198,41

5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 195,80

6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 191,61

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 185,83

8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 181,18

9. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 176,63

10. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 174,12

11. Татьяна Лыйрова – Максим Селькин – 164,22

12. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 144,73

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 147,98

2. Ксения Столбова – Федор Климов – 139,23

3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 132,51

4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 128,76

5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 127,60

6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 126,54

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 121,98

8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 118,54

9. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 118,02

10. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 113,19

11. Татьяна Лыйрова – Максим Селькин – 108,71

12. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 92,39