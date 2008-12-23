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    «Барселона» разгромила «Реал» (3:0) и оторвалась от него на 14 очков

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания

    Сегодня в 17-м туре примеры «Барселона» в Мадриде обыграла «Реал» (3:0).

    На счету каталонской команды теперь 45 очков. У «Реала» осталось 31 очко, но мадридская команда провела на матч меньше.

    «Барселона» лидирует в чемпионате. «Реал» занимает четвертое место.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

    Реал Мадрид – Барселона 0:3 (0:0, 0:3)
    Дата проведения
    23 декабря, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 54 Суарес, 0:2 – 64, пенальти Месси, 0:3 – 90 Алеиш Видаль.
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Бэйл, 72), Каземиро (Асенсио, 72), Модрич, Кроос, Бензема (Начо, 66), Роналду.
    Барселонатер Стеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо (Андре Гомеш, 84), Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 90), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Нелсон Семеду, 77), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Вермален (18), Рамос (59), Марсело (83), Бускетс (88).
    Удаление:
    Карвахаль (63).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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