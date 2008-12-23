«Барселона» разгромила «Реал» (3:0) и оторвалась от него на 14 очков

Сегодня в 17-м туре примеры «Барселона» в Мадриде обыграла «Реал» (3:0).
На счету каталонской команды теперь 45 очков. У «Реала» осталось 31 очко, но мадридская команда провела на матч меньше.
«Барселона» лидирует в чемпионате. «Реал» занимает четвертое место.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 23 декабря, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 54 Суарес, 0:2 – 64, пенальти Месси, 0:3 – 90 Алеиш Видаль.
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Бэйл, 72), Каземиро (Асенсио, 72), Модрич, Кроос, Бензема (Начо, 66), Роналду.
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Барселона –
тер Стеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо (Андре Гомеш, 84), Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 90), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Нелсон Семеду, 77), Месси, Суарес.
- Удаление:
- Карвахаль (63).
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