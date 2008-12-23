«Барселона» разгромила «Реал» (3:0) и оторвалась от него на 14 очков

Сегодня в 17-м туре примеры «Барселона» в Мадриде обыграла «Реал» (3:0).

На счету каталонской команды теперь 45 очков. У «Реала» осталось 31 очко, но мадридская команда провела на матч меньше.

«Барселона» лидирует в чемпионате. «Реал» занимает четвертое место.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

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