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Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» разгромил «Чикаго», «Голден Стэйт» проиграл «Денверу» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли тринадцать матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» разгромил «Чикаго» Николы Миротича (117:92).

    Действующий чемпион «Голден Стэйт» дома потерпел поражение от «Денвера» (81:96) и прервал свою 11-матчевую победную серию. 

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Филадельфия 102:86 (27:27, 28:19, 26:17, 21:23)
    Дата проведения
    24 декабря, 01.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    Дерозан (29), Ибака (17), Лаури (12), Валанчюнас (12), Ануноби (0) – старт; Райт (14), Пауэлл (8), Пелтль (6), Сиакам (4), Ванвлит (0), Миллер (0).
    Филадельфия
    Шарич (17), Эмбиид (14 + 8 подборов + 5 потерь), Симмонс (10 + 6 передач), Бэйлесс (6), Ковингтон (6 + 5 перехватов) – старт; Джонсон (12), Луваву-Кабарро (9), Макконнелл (8), Пуллен (2), Букер (2), Макаду (0), Холмс (0).

    Вашингтон – Орландо 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)
    Дата проведения
    24 декабря, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (17), Портер (17), М-ф Моррис (16), Уолл (10 + 13 передач + 6 потерь), Гортат (5) – старт; Скотт (18), Убре (16), Микс (10), Маинми (9), Саторански (6), Маккаллоу (4), Смит (2), Фрэйзер (0).
    Орландо
    Пэйтон (30 + 10 передач), Хезонья (16), Симмонс (14), Айванду (12), Вучевич (1) – старт; Огастин (9), Бийомбо (8), Пэйн (7), Артис (3), Спейтс (3), Аффлало (0).

    Индиана – Бруклин 123:119 OT (21:28, 20:29, 39:24, 31:30, 12:8)
    Дата проведения
    24 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Оладипо (38 + 6 передач), Тернер (23 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Богданович (17), Коллисон (14 + 9 передач), Янг (3) – старт; Стивенсон (11), Сабонис (9 + 9 подборов), Джозеф (6), Лиф (2).
    Бруклин
    Динуидди (26 + 8 передач), Кэрролл (20 + 13 подборов), Холлис-Джефферсон (18 + 8 подборов), Крэбб (14), Зеллер (6 + 7 подборов) – старт; Леверт (14 + 6 потерь), Стаускас (8), Харрис (5), Эйси (4), Аллен (4).

    Шарлотт – Милуоки 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)
    Дата проведения
    24 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Ховард (21 + 16 подборов), Уокер (19 + 8 передач), Батюм (12 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (5), Марв. Уильямс (4) – старт; Грэм (14), Камински (14), Лэмб (13), О’Брайант (5), Картер-Уильямс (4), Монк (0).
    Милуоки
    Миддлтон (31), Бледсоу (16 + 7 подборов + 6 передач), Хенсон (16), Снелл (11), Деллаведова (4) – старт; Килпатрик (11), Брогдон (10), Макер (7), Лиггинс (0), Браун (0), Уилсон (0).

    Бостон – Чикаго 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16)
    Дата проведения
    24 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Ирвинг (25 + 7 передач), Браун (20), Тейтум (13 + 7 подборов), Бэйнс (10), Хорфорд (10 + 6 передач) – старт; Смарт (11), Тайс (10 + 15 подборов), Розир (8), Оджелей (6), Аллен (2), Надер (2), Ябуселе (0).
    Чикаго
    Холидэй (12), Маркканен (12), Лопес (8), Валентайн (5), Данн (2 + 7 передач) – старт; Портис (17 + 8 подборов), Нваба (11), Грант (10 + 6 передач), Миротич (9 + 9 подборов), Ципзер (5), Фелисио (1), Пондекстер (0).

    Атланта – Даллас 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)
    Дата проведения
    24 декабря, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Шредер (33 + 7 передач), Ильясова (21 + 7 подборов), Бэйзмор (11 + 6 передач), Принс (10 + 6 потерь), Пламли (6) – старт; Коллинз (13), Дилэйни (7), Кавано (7), Тэйлор (2), Белинелли (2).
    Даллас
    Барнс (22), Новицки (18), Клебер (8), Мэттьюз (7), Смит (6) – старт; Бареа (15 + 12 передач), Пауэлл (12), Харрис (10), Феррелл (7), Межри (2), Коллинсворт (0).

    Юта – Оклахома-Сити 89:103 (22:28, 21:19, 21:29, 25:27)
    Дата проведения
    24 декабря, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Юта
    Митчелл (29), Фэйворс (11 + 8 подборов), Инглс (7 + 8 подборов), Рубио (6), Жеребко (2) – старт; Сефолоша (11), Худ (9), Джонсон (8), Беркс (4), Удох (2), О'Нил (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (27 + 10 подборов + 10 передач), Джордж (26 + 6 перехватов), Энтони (16), Адамс (12 + 9 подборов), Роберсон (0) – старт; Паттерсон (9), Фелтон (6), Абринес (3), Грант (2), Хьюстис (2).

    Мемфис – Клипперс 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31)
    Дата проведения
    24 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Эванс (30 + 7 подборов + 11 передач), Марк Газоль (17 + 15 подборов), Харрисон (15), Брукс (11), Парсонс (3) – старт; Эннис (14), Мартин (9 + 7 подборов), Симмонс (6), Райт (6), Дэвис (4).
    Клипперс
    Риверс (38), Теодосич (9), Уильямс (7), Джордан (4 + 18 подборов), Уилсон (3) – старт; Уильямс (36), Деккер (8), Харрелл (5), Эванс (2), Рид (0).

    Майами – Новый Орлеан 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)
    Дата проведения
    24 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Джонсон (20), Драгич (13), Ричардсон (12), Олиник (10 + 8 подборов), Адебайо (9 + 7 подборов) – старт; Эллингтон (13), Дж. Джонсон (7), Мики (7), Уолтон (3), Уильямс (0), Хаслем (0).
    Новый Орлеан
    Дэвис (17 + 4 блок-шота), Казинс (16 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мур (15), Холидэй (13), Рондо (5) – старт; Кларк (19), Миллер (12), Нельсон (7), Каннингем (5), Кук (0), Диалло (0).

    Голден Стэйт – Денвер 81:96 (20:22, 21:31, 21:20, 19:23)
    Дата проведения
    24 декабря, 04.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (18), Томпсон (15), Грин (10 + 6 передач), Маккоу (7), Белл (7 + 10 подборов) – старт; Янг (5), Каспи (5 + 7 подборов), Уэст (4), Макги (4), Кук (2), Игудала (2 + 7 передач), Луни (2).
    Денвер
    Харрис (19), Йокич (18 + 9 подборов), Чендлер (15 + 9 подборов), Мюррэй (14), Пламли (2 + 8 подборов + 6 потерь) – старт; Лайлс (15), Бартон (9 + 7 передач), Бизли (2), Крэйг (2), Эрнангомес (0).

    Финикс – Миннесота 106:115 (24:33, 19:31, 37:22, 26:29)
    Дата проведения
    24 декабря, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Статистика
    Финикс
    Уоррен (24 + 9 подборов), Крисс (12), Джексон (11), Юлис (4), Чендлер (4 + 15 подборов) – старт; Дэниелс (18), Кэнан (15 + 9 передач), Лень (8), Бендер (7), Хауз (3).
    Миннесота
    Батлер (32), Уиггинс (17), Таунс (16 + 14 подборов), Тиг (12 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гибсон (9 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (11), Дженг (10 + 7 подборов), Джонс (7), Джордж-Хант (1).

    Лейкерс – Портленд 92:95 (24:17, 25:27, 21:26, 22:25)
    Дата проведения
    24 декабря, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Кузма (18 + 7 подборов), Харт (11 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (11 + 9 подборов), Болл (10 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Богут (2) – старт; Кларксон (18), Рэндл (16 + 9 подборов), Брюэр (3), Нэнс (2), Брайант (1), Эннис (0), Карусо (0).
    Портленд
    Напьер (21), Макколлум (17), Тернер (7), Амину (5 + 10 подборов), Нуркич (4) – старт; Харклесс (22), Коллинз (11), Коннотон (6), Дэвис (2 + 7 подборов).

    Сакраменто – Сан-Антонио 99:108 (33:33, 16:29, 27:22, 23:24)
    Дата проведения
    24 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Хилд (24 + 8 подборов), Коули-Стайн (22 + 11 подборов), Рэндолф (13), Темпл (11), Джордж Хилл (7 + 6 передач) – старт; Богданович (15), Куфос (4), Мэйсон (3), Ричардсон (0), Джексон (0).
    Сан-Антонио
    Олдридж (29 + 10 подборов), Пау Газоль (14 + 11 подборов + 10 передач), Паркер (10 + 6 передач), Форбс (6), Андерсон (6) – старт; Джинобили (15), Мюррей (13 + 7 подборов + 6 передач), Миллс (8), Гэй (7), Бертанс (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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