Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли тринадцать матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» разгромил «Чикаго» Николы Миротича (117:92).
Действующий чемпион «Голден Стэйт» дома потерпел поражение от «Денвера» (81:96) и прервал свою 11-матчевую победную серию.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 декабря, 01.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
- Дерозан (29), Ибака (17), Лаури (12), Валанчюнас (12), Ануноби (0) – старт; Райт (14), Пауэлл (8), Пелтль (6), Сиакам (4), Ванвлит (0), Миллер (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Бил (17), Портер (17), М-ф Моррис (16), Уолл (10 + 13 передач + 6 потерь), Гортат (5) – старт; Скотт (18), Убре (16), Микс (10), Маинми (9), Саторански (6), Маккаллоу (4), Смит (2), Фрэйзер (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Оладипо (38 + 6 передач), Тернер (23 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Богданович (17), Коллисон (14 + 9 передач), Янг (3) – старт; Стивенсон (11), Сабонис (9 + 9 подборов), Джозеф (6), Лиф (2).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Ховард (21 + 16 подборов), Уокер (19 + 8 передач), Батюм (12 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (5), Марв. Уильямс (4) – старт; Грэм (14), Камински (14), Лэмб (13), О’Брайант (5), Картер-Уильямс (4), Монк (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Ирвинг (25 + 7 передач), Браун (20), Тейтум (13 + 7 подборов), Бэйнс (10), Хорфорд (10 + 6 передач) – старт; Смарт (11), Тайс (10 + 15 подборов), Розир (8), Оджелей (6), Аллен (2), Надер (2), Ябуселе (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Шредер (33 + 7 передач), Ильясова (21 + 7 подборов), Бэйзмор (11 + 6 передач), Принс (10 + 6 потерь), Пламли (6) – старт; Коллинз (13), Дилэйни (7), Кавано (7), Тэйлор (2), Белинелли (2).
- Дата проведения
- 24 декабря, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (29), Фэйворс (11 + 8 подборов), Инглс (7 + 8 подборов), Рубио (6), Жеребко (2) – старт; Сефолоша (11), Худ (9), Джонсон (8), Беркс (4), Удох (2), О'Нил (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Эванс (30 + 7 подборов + 11 передач), Марк Газоль (17 + 15 подборов), Харрисон (15), Брукс (11), Парсонс (3) – старт; Эннис (14), Мартин (9 + 7 подборов), Симмонс (6), Райт (6), Дэвис (4).
- Дата проведения
- 24 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Джонсон (20), Драгич (13), Ричардсон (12), Олиник (10 + 8 подборов), Адебайо (9 + 7 подборов) – старт; Эллингтон (13), Дж. Джонсон (7), Мики (7), Уолтон (3), Уильямс (0), Хаслем (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 04.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Дюрэнт (18), Томпсон (15), Грин (10 + 6 передач), Маккоу (7), Белл (7 + 10 подборов) – старт; Янг (5), Каспи (5 + 7 подборов), Уэст (4), Макги (4), Кук (2), Игудала (2 + 7 передач), Луни (2).
- Дата проведения
- 24 декабря, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
- Уоррен (24 + 9 подборов), Крисс (12), Джексон (11), Юлис (4), Чендлер (4 + 15 подборов) – старт; Дэниелс (18), Кэнан (15 + 9 передач), Лень (8), Бендер (7), Хауз (3).
- Дата проведения
- 24 декабря, 05.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Кузма (18 + 7 подборов), Харт (11 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (11 + 9 подборов), Болл (10 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Богут (2) – старт; Кларксон (18), Рэндл (16 + 9 подборов), Брюэр (3), Нэнс (2), Брайант (1), Эннис (0), Карусо (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Хилд (24 + 8 подборов), Коули-Стайн (22 + 11 подборов), Рэндолф (13), Темпл (11), Джордж Хилл (7 + 6 передач) – старт; Богданович (15), Куфос (4), Мэйсон (3), Ричардсон (0), Джексон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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