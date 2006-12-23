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    Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Борнмута», «Эвертон» сыграл вничью с «Челси»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    В 19-м туре премьер-лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (3:3), «Эвертон» – с «Челси» (0:0), «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом», «Лестер» принимает «Манчестер Юнайтед».

    Чемпионат Англии

    19-й тур

    Эвертон – Челси 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    23 декабря, 15.30, «Гудисон Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЭвертонПикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Джагелка, Гуйе (Банингиме, 51), Шнайдерлин, Дэвис (Уильямс, 46), Леннон (Сандро Рамирес, 46), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин.
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 81), Азар, Канте, Виллиан (Батшуайи, 71), Бакайоко, Педро (Фабрегас, 63), Алонсо.
    Предупреждения:
    Кэлверт-Льюин (10), Мартина (21), Кин (57).

     

    Суонси – Кристал Пэлас 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 18.00, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    СуонсиФабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Клукас, Меса, Дайер, Кэрролл, Нарсинх, Абрахам.
    Кристал ПэласСперони, Дэнн, Томкинс, Келли, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Кабай, Шлупп.

     

    Саутгемптон – Хаддерсфилд 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 18.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    СаутгемптонФорстер, Йосида, Таргетт, Стивенс, Худт, Дэвис, Лемина, Тадич, Уорд-Проуз, Редмонд, Остин.
    ХаддерсфилдЛессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай, Шиндлер, Муй, Уильямс, Инс, ван Ла Парра, Депуатр, Кванер.

     

    Манчестер Сити – Борнмут 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Компани, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане, Агуэро.
    БорнмутБегович, Кук, Симпсон, Смит, Аке, Серман, Гослинг, Станислас (Пью, 12), Фрэйзер, Айб, Уилсон.

     

    Брайтон – Уотфорд 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 18.00, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    БрайтонРайан, Голдсон, Зуттнер, Сальтор, Данк, Стивенс, Проппер, Гросс, Кнокерт, Марч, Хемед.
    УотфордГомес, Предль, Холебас, Янмат, Кабаселе, Клеверли, Уотсон, Перейра, Каррильо, Ришарлисон, Грэй.

     

    Вест Хэм – Ньюкасл 1:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 18.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Арнаутович, 1:1 – 10 Севе.
    Вест ХэмАдриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио, Куяте, Айю, Обианг, Арнаутович, Сабалета.
    НьюкаслЭллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Атсу, Севе, Диаме, Ритчи, Гэйл, Хоселу.

     

    Сток Сити – Вест Бромвич 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    23 декабря, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Сток СитиБатленд, Шоукросс, Виммер, Эдвардс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Кэмерон, Крауч, Шупо-Мотинг.
    Вест БромвичФостер, Хегази, Гиббс, Ньом, Эванс, Бэрри, Ливермор, Макклейн, Брант, Робсон-Кану, Рондон.

     

    Бернли – Тоттенхэм
    Дата проведения
    23 декабря, 20.30, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лестер – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    23 декабря, 22.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Арсенал – Ливерпуль 3:3 (0:1, 3:2)
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Коутиньо, 0:2 – 52 Салах, 1:2 – 53 Санчес, 2:2 – 56 Джака, 3:2 – 58 Озил, 3:3 – 71 Фирмино.
    АрсеналЧех, Бельерин, Косьельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Ивоби (Уэлбек, 78), Озил, Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт.
    ЛиверпульМиньоле, Гомес, Ловрен, Клаван, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 13), Джан, Салах, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Вейналдум, 80), Фирмино.
    Предупреждение:
    Ивоби (58).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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    Статистика премьер-лиги

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