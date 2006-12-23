Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Борнмута», «Эвертон» сыграл вничью с «Челси»

В 19-м туре премьер-лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (3:3), «Эвертон» – с «Челси» (0:0), «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом», «Лестер» принимает «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
19-й тур
- Дата проведения
- 23 декабря, 15.30, «Гудисон Парк»
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Эвертон –
Пикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Джагелка, Гуйе (Банингиме, 51), Шнайдерлин, Дэвис (Уильямс, 46), Леннон (Сандро Рамирес, 46), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин.
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 81), Азар, Канте, Виллиан (Батшуайи, 71), Бакайоко, Педро (Фабрегас, 63), Алонсо.
- Предупреждения:
- Кэлверт-Льюин (10), Мартина (21), Кин (57).
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Либерти Стэдиум»
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Суонси –
Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Клукас, Меса, Дайер, Кэрролл, Нарсинх, Абрахам.
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Сент-Мэрис»
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Саутгемптон –
Форстер, Йосида, Таргетт, Стивенс, Худт, Дэвис, Лемина, Тадич, Уорд-Проуз, Редмонд, Остин.
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Отаменди, Компани, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане, Агуэро.
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 1:0 – 6 Арнаутович, 1:1 – 10 Севе.
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Вест Хэм –
Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио, Куяте, Айю, Обианг, Арнаутович, Сабалета.
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
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Сток Сити –
Батленд, Шоукросс, Виммер, Эдвардс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Кэмерон, Крауч, Шупо-Мотинг.
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.30, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.45, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Эмирейтс»
- Голы:
- 0:1 – 26 Коутиньо, 0:2 – 52 Салах, 1:2 – 53 Санчес, 2:2 – 56 Джака, 3:2 – 58 Озил, 3:3 – 71 Фирмино.
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Арсенал –
Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Ивоби (Уэлбек, 78), Озил, Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт.
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Ливерпуль –
Миньоле, Гомес, Ловрен, Клаван, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 13), Джан, Салах, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Вейналдум, 80), Фирмино.
- Предупреждение:
- Ивоби (58).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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