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    Роберто Манчини: «Даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия фото Крестовский

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Уралом» (2:1) опубликовал запись с благодарностью в адрес болельщиков петербургской команды.

    Матч проходил на стадионе «Крестовский». В Санкт-Петербурге сегодня немногим выше нуля градусов по шкале Цельсия.

    «На стадионе было много болельщиков даже сегодня. Мы очень сильно постараемся, чтобы выиграть этот чемпионат!» – написал итальянец.

    После 19 туров на счету команды Манчини 36 очков, она на 6 отстает от лидирующего «Локомотива».

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