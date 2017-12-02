Роберто Манчини: «Даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами»

Главный тренер Роберто Манчини после победы над «Уралом» (2:1) опубликовал запись с благодарностью в адрес болельщиков петербургской команды.

Матч проходил на стадионе . В Санкт-Петербурге сегодня немногим выше нуля градусов по шкале Цельсия.

«На стадионе было много болельщиков даже сегодня. Мы очень сильно постараемся, чтобы выиграть этот чемпионат!» – написал итальянец.

После 19 туров на счету команды Манчини 36 очков, она на 6 отстает от лидирующего «Локомотива».