Роберто Манчини: «Даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами»

Главный тренер Роберто Манчини после победы над «Уралом» (2:1) опубликовал запись с благодарностью в адрес болельщиков петербургской команды.

Матч проходил на стадионе . В Санкт-Петербурге сегодня немногим выше нуля градусов по шкале Цельсия.

«На стадионе было много болельщиков даже сегодня. Мы очень сильно постараемся, чтобы выиграть этот чемпионат!» – написал итальянец.

После 19 туров на счету команды Манчини 36 очков, она на 6 отстает от лидирующего «Локомотива».

There were many fans at the stadium even today. We will try very hard to win this championship!



Anche oggi tanti tifosi! Vogliamo provare in tutti modi a vincere il campionato!#Zenit #ZenitUral pic.twitter.com/sS0ceoPyI9