Роберто Манчини: «Даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Уралом» (2:1) опубликовал запись с благодарностью в адрес болельщиков петербургской команды.
Матч проходил на стадионе «Крестовский». В Санкт-Петербурге сегодня немногим выше нуля градусов по шкале Цельсия.
«На стадионе было много болельщиков даже сегодня. Мы очень сильно постараемся, чтобы выиграть этот чемпионат!» – написал итальянец.
После 19 туров на счету команды Манчини 36 очков, она на 6 отстает от лидирующего «Локомотива».
There were many fans at the stadium even today. We will try very hard to win this championship!— Roberto Mancini (@robymancio) 2 декабря 2017 г.
Anche oggi tanti tifosi! Vogliamo provare in tutti modi a vincere il campionato!#Zenit #ZenitUral pic.twitter.com/sS0ceoPyI9
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