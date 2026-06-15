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  4. «Если Роналду будет в старте, Бруну должен отказаться играть за Португалию. Криштиану лишает сборную шансов на победу». Журналистка talkSPORT Келли о ЧМ

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«Если Роналду будет в старте, Бруну должен отказаться играть за Португалию. Криштиану лишает сборную шансов на победу». Журналистка talkSPORT Келли о ЧМ
Журналистка: Бруну нужно отказаться играть за Португалию, пока Роналду в старте.

Журналистка talkSPORT Анджелина Келли заявила, что хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш должен отказаться играть за сборную Португалии, если 41-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет выходить в стартовом составе.

«Выскажу свое непопулярное мнение – речь пойдет о Бруну Фернандеше, потому что я чувствую, что мы недостаточно много о нем говорим.

Мир охвачен лихорадкой чемпионата мира, и, конечно, много говорят о том, у каких сборных есть реальные шансы на победу в турнире. Португалия – в их числе, и она никогда не проявляла себя в полной мере на чемпионатах мира. По-моему, их лучший результат был в 1966 году, когда они заняли третье место.

Но это пятая сборная в мире, у них полно талантов в полузащите. Есть такие игроки, как Витинья, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш. Фернандешу 31 год, и у него, возможно, не будет лучшего шанса выиграть чемпионат мира, особенно с учетом того, в какой форме он в этом сезоне. 

Не буду слишком на нем зацикливаться, но я думаю, что если Португалия выиграет чемпионат мира, и он здорово проявит себя на турнире, то с учетом выступлений за «Манчестер Юнайтед» он может стать претендентом на «Золотой мяч».

Пока на меня не накинулись, я не говорю, что он выиграет «Золотой мяч», но он может стать претендентом. Но у него не будет шанса, если Португалия продолжит поддерживать тщеславие Криштиану Роналду. Итак, я думаю, что Бруну Фернандеш должен отказаться играть за Португалию, если Мартинес продолжит ставить Роналду в состав.

Роналду был недостаточно хорош на последнем Евро, а, возможно, и на последнем чемпионате мира. На дворе 2026 год, и он не сдается просто так. Порой было неловко, когда в товарищеских матчах он не реализовывал выходы один на один, не отдавал мяч партнерам, которые находились в более выгодной позиции в штрафной. Честно говоря, ему все равно. А Роберто Мартинес, по-моему, просто смирился с тем, что быть тренером сборной Португалии означает обязательно выбирать Роналду.

Португальская футбольная федерация слишком одержима Роналду и деньгами, которые он приносит. Кто-то должен положить конец этой нелепости.

Бруну Фернандеш, один из ключевых игроков и звезд сборной Португалии, должен пойти к Роберто Мартинесу и сказать, чтобы он не ставил Роналду в стартовый состав, иначе он покинет команду и отправится домой, потому что Роналду лишает себя и всех товарищей по команде шансов на победу на чемпионате мира и вредит собственной репутации.

Если бы сборная была так же важна для Роналду, как для его партнеров по команде, он бы давно ушел. Но он делает это только ради себя, так почему Бруну, Витинья или Бернарду Силва должны отказываться от своих шансов лишь для того, чтобы потакать ему?» – сказала Келли.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: talkSPORT
logoСборная Португалии по футболу
logoБернарду Силва
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoВитинья
logoЧемпионат мира по футболу
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoЖоау Невеш
logoРоберто Мартинес
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЗолотой мяч
logoКриштиану Роналду
logoПСЖ
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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На ЧМ-2022 Роналду выпустили на поле только во втором тайме, к тому времени Португалия проигрывала Марокко. Кто мешал Бруно и ко уверенно разобраться с соперником без "балласта"?
Ответgs1905
На ЧМ-2022 Роналду выпустили на поле только во втором тайме, к тому времени Португалия проигрывала Марокко. Кто мешал Бруно и ко уверенно разобраться с соперником без "балласта"?
Сб. Марокко)
Ответgs1905
На ЧМ-2022 Роналду выпустили на поле только во втором тайме, к тому времени Португалия проигрывала Марокко. Кто мешал Бруно и ко уверенно разобраться с соперником без "балласта"?
Соперники уровня Морокко встретятся минимум через 4 матча
Если бы в Португалов был альтернативный нападающий, я бы ещё понял, а так все это разговоры в пользу бедных... Я вообще считаю, что они ошиблись с выбором тренера.
ОтветbedLaM
Если бы в Португалов был альтернативный нападающий, я бы ещё понял, а так все это разговоры в пользу бедных... Я вообще считаю, что они ошиблись с выбором тренера.
Рамуш не хуже 41-летнего пешехода
ОтветbedLaM
Если бы в Португалов был альтернативный нападающий, я бы ещё понял, а так все это разговоры в пользу бедных... Я вообще считаю, что они ошиблись с выбором тренера.
могли бы перестать играть навесами и тогда им не понадобился бы столб в штрафной. тогда бы смогли сыграть с ложной девяткой или с вингером на этой позиции
вообще хз кто это и что за издание, но умение найти именно такое мнение для главных новостей и срача в комментах - это конечно большой талант спортс
Ответjjeka
вообще хз кто это и что за издание, но умение найти именно такое мнение для главных новостей и срача в комментах - это конечно большой талант спортс
Они это ещё и на главной повесили. Спасибо, что без push
вот с такими формулировками типа "Бруну должен...", ну вот просто вдумайтесь, ну кто такая эта журналистка, да и вообще любой журналист, даже эксперт, чтобы говорить, что Бруну что-то там должен? Футболисты играют и несут ответственность за результат, в отличие от всех говорилок, сами разберутся, что они должны делать
ОтветMbIp
вот с такими формулировками типа "Бруну должен...", ну вот просто вдумайтесь, ну кто такая эта журналистка, да и вообще любой журналист, даже эксперт, чтобы говорить, что Бруну что-то там должен? Футболисты играют и несут ответственность за результат, в отличие от всех говорилок, сами разберутся, что они должны делать
Это нормально для британской журналистики говорить о перспективе португальского игрока Манчестер Юнайтед в сборной на ЧМ😄
ОтветAdeen
Это нормально для британской журналистики говорить о перспективе португальского игрока Манчестер Юнайтед в сборной на ЧМ😄
В сборной британии? Какое ей дело до сборной другой страны?...
Если бы сборная была так же важна для Роналду, как для его партнеров по команде, он бы давно ушел.
Да ему пофиг на всех. Самый эгоистичный футболист в мире , думает только о своих личных достижениях , помешан на этом.
Не тянешь - уйди. Будь человеком хоть немного, выходи на замену. Ага. Сейчас. Игроки Португалии все понимают, но лицемерят. Потом после лет 20 рот откроют на эту тему.
ОтветMichaelSH
Если бы сборная была так же важна для Роналду, как для его партнеров по команде, он бы давно ушел. Да ему пофиг на всех. Самый эгоистичный футболист в мире , думает только о своих личных достижениях , помешан на этом. Не тянешь - уйди. Будь человеком хоть немного, выходи на замену. Ага. Сейчас. Игроки Португалии все понимают, но лицемерят. Потом после лет 20 рот откроют на эту тему.
Ну а кто по твоему сейчас лучше из центрфорвардов с португальским паспортом?
ОтветMichaelSH
Если бы сборная была так же важна для Роналду, как для его партнеров по команде, он бы давно ушел. Да ему пофиг на всех. Самый эгоистичный футболист в мире , думает только о своих личных достижениях , помешан на этом. Не тянешь - уйди. Будь человеком хоть немного, выходи на замену. Ага. Сейчас. Игроки Португалии все понимают, но лицемерят. Потом после лет 20 рот откроют на эту тему.
Человек буквально недавно забивал в финале Лиги Наций в ворота немцев, где были все остальные ??
А кого тогда ставить, Феликса или Рамуша?
Ответmvpaq
А кого тогда ставить, Феликса или Рамуша?
А зачем играть в схему с наконечником? Без Рональду и схемы под него Португалия по 9 голов отгружали, с ним такого нет
Ответmvpaq
А кого тогда ставить, Феликса или Рамуша?
Да хоть Бернардо ложной девяткой, полузащита ПСЖ не играет в навесы, а с сухофруктом вынужденны. Последние товарищеские матчи это показали. Как только Роналду убирают, команда раскрепощается и начинает играть в футбол.🧐🧐🧐
Удивительно, но у кого-то в Португалии нашлись яйца, чтобы сказать правду. Ещё удивительнее, что обладательницей этих яиц оказалась женщина.
Ответviktorpavlov70
Удивительно, но у кого-то в Португалии нашлись яйца, чтобы сказать правду. Ещё удивительнее, что обладательницей этих яиц оказалась женщина.
talkSPORT — британская радиостанция.
Но заявление всё равно смелое.
Ответviktorpavlov70
Удивительно, но у кого-то в Португалии нашлись яйца, чтобы сказать правду. Ещё удивительнее, что обладательницей этих яиц оказалась женщина.
Ты прям вообще не анализируешь прочитанную информацию?🥹
А кто будет бить штрафные в молоко и стоять всю игру ?
Скоро сестра Роналду выйдет на связь и все выскажет этой Анджелине
ОтветNo Name
Скоро сестра Роналду выйдет на связь и все выскажет этой Анджелине
Получив косточку и приказ " фас" Морган ринется в бой .😄
А она вообще видела, как CR7 подкачался к этому ЧМ, чтоб рассуждать на столь высокие темы?
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