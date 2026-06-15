«Если Роналду будет в старте, Бруну должен отказаться играть за Португалию. Криштиану лишает сборную шансов на победу». Журналистка talkSPORT Келли о ЧМ

Журналистка: Бруну нужно отказаться играть за Португалию, пока Роналду в старте.

Журналистка talkSPORT Анджелина Келли заявила, что хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш должен отказаться играть за сборную Португалии, если 41-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет выходить в стартовом составе.

«Выскажу свое непопулярное мнение – речь пойдет о Бруну Фернандеше , потому что я чувствую, что мы недостаточно много о нем говорим.

Мир охвачен лихорадкой чемпионата мира, и, конечно, много говорят о том, у каких сборных есть реальные шансы на победу в турнире. Португалия – в их числе, и она никогда не проявляла себя в полной мере на чемпионатах мира. По-моему, их лучший результат был в 1966 году, когда они заняли третье место.

Но это пятая сборная в мире, у них полно талантов в полузащите. Есть такие игроки, как Витинья, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш . Фернандешу 31 год, и у него, возможно, не будет лучшего шанса выиграть чемпионат мира, особенно с учетом того, в какой форме он в этом сезоне.

Не буду слишком на нем зацикливаться, но я думаю, что если Португалия выиграет чемпионат мира, и он здорово проявит себя на турнире, то с учетом выступлений за «Манчестер Юнайтед » он может стать претендентом на «Золотой мяч».

Пока на меня не накинулись, я не говорю, что он выиграет «Золотой мяч», но он может стать претендентом. Но у него не будет шанса, если Португалия продолжит поддерживать тщеславие Криштиану Роналду . Итак, я думаю, что Бруну Фернандеш должен отказаться играть за Португалию, если Мартинес продолжит ставить Роналду в состав.

Роналду был недостаточно хорош на последнем Евро, а, возможно, и на последнем чемпионате мира. На дворе 2026 год, и он не сдается просто так. Порой было неловко, когда в товарищеских матчах он не реализовывал выходы один на один, не отдавал мяч партнерам, которые находились в более выгодной позиции в штрафной. Честно говоря, ему все равно. А Роберто Мартинес, по-моему, просто смирился с тем, что быть тренером сборной Португалии означает обязательно выбирать Роналду.

Португальская футбольная федерация слишком одержима Роналду и деньгами, которые он приносит. Кто-то должен положить конец этой нелепости.

Бруну Фернандеш, один из ключевых игроков и звезд сборной Португалии, должен пойти к Роберто Мартинесу и сказать, чтобы он не ставил Роналду в стартовый состав, иначе он покинет команду и отправится домой, потому что Роналду лишает себя и всех товарищей по команде шансов на победу на чемпионате мира и вредит собственной репутации.

Если бы сборная была так же важна для Роналду, как для его партнеров по команде, он бы давно ушел. Но он делает это только ради себя, так почему Бруну, Витинья или Бернарду Силва должны отказываться от своих шансов лишь для того, чтобы потакать ему?» – сказала Келли.